Fiscalía investiga a funcionaria de Corte de Cuentas por limpiar auditoria de exfiscal Luis Martínez

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder documentos y testimonios que probarían que una funcionaria de la Corte de Cuentas de la República (CCR) se valió de su cargo para limpiar una auditoría que reveló hallazgos administrativos y patrimoniales contra el ex fiscal general Luis Martínez, ahora preso por participar en casos de corrupción.

La señalada es Isabel Cristina Laínez de Pérez, quien según el aviso que puso en la FGR la presidenta de la CCR en enero pasado, fue la presunta responsable de omitir las irregularidades que dos auditores y un colaborador jurídico encontraron en la "Auditoría de Gestión practicada a la Fiscalía General de la República por el período comprendido del 1.º de agosto al 31 de diciembre de 2015".

Esos cinco meses de investigación comprenden los últimos de Luis Martínez a cargo del Ministerio Público. El exfiscal hoy está en prisión acusado de participar en una red de corrupción con casos ligados al expresidente de la república, Mauricio Funes.

Aquella Auditoría de Gestión revela hallazgos como desembolsos de casi $100,000 en viáticos para el exfiscal y pagos de tarjetas de crédito propias con fondos públicos. Todo estaba recopilado en el informe que realizaron los auditores, pero que Laínez de Pérez decidió omitir. En cambio, presentó un informe final "sin hallazgos" (ver imágenes). Con esa decisión, Laínez de Pérez habría cometido supuestamente los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y cohecho.

SUSPENSIÓN Y CONTRADEMANDA

LA PRENSA GRÁFICA confirmó los hallazgos con la actual presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas, quien fue la encargada de poner el aviso ante la FGR tras escuchar a los auditores que realizaron los cuestionamientos.

"Hubo denuncias por un informe de la FGR que apareció limpio, sin hallazgos, pero que el equipo auditor denunció que en realidad no era así. A ellos les dio temor luego de que vieron que la Fiscalía tenía abierta una investigación contra el exfiscal Luis Martínez y que le acusaban de varias cosas que ellos habían señalado en la auditoría. Hasta ese momento ellos se dieron cuenta de que el informe final estaba limpio y nos expresaron que ellos habían pasado el examen preliminar con todos los hallazgos. Verificamos lo que ellos dijeron y vimos que era cierto", manifestó Rivas.

En varias hojas del informe preliminar, que ya está en poder de la FGR, se puede apreciar que hay anotaciones a mano de la jefa de equipo, Gilma Cristina Amaya Henríquez, en las que dice que la orden de la directora de auditoría tres (Laínez de Pérez) era borrar los hallazgos porque "no procedían". Y no hubo razones técnica s para hacerlo.

Según Rivas, Laínez de Pérez fue separada de su cargo en mayo de 2018 debido a que también estuvo inmersa en un conflicto de intereses mientras su oficina realizaba un examen especial a la Alcaldía Municipal de Apopa. En aquel entonces la comuna le compró a Laínez 20 libros de su autoría, un texto titulado "La ventana de Dios y testimonios del poder de Dios" por un monto de $140.

"Se inició un proceso de suspensión y actualmente se le está siguiendo el proceso de destitución en un juzgado de lo contencioso administrativo, aunque ella ha puesto una contrademanda de $500,000 porque considera que hemos violentado sus derechos", expuso la presidenta de la CCR.

LOS DOCUMENTOS QUE LA FUNCIONARIA AVALÓ

A continuación, dos documentos que Laínez de Pérez firmó y en los que sostuvo que no existían hallazgos, pese a que los auditores decían lo contrario.

AVANCES DE LA FISCALÍA

La FGR aún no realiza un requerimiento formal contra Laínez de Pérez, a pesar de que ya tiene en su poder 1,469 folios relacionados con el caso y las entrevistas con los auditores que denunciaron las anomalías.

Rivas ve al menos un avance en la investigación de parte del actual fiscal general, Raúl Melara, debido a que el caso también fue del conocimiento de su antecesor, Douglas Meléndez, en un aviso de octubre de 2018, pero este último nunca mostró interés en indagar sobre lo sucedido.

"El exfiscal Meléndez no me pidió nada, pero luego nos reunimos con el fiscal Melara y me comenzó a requerir información. Estoy por solicitar una audiencia para saber los avances en las investigaciones, para determinar si esto va caminando. Sabemos que la Corte de Cuentas es una entidad a la que todos señalan como encargada de combatir la corrupción, pero para eso primero hay que combatir la corrupción interna", declaró Rivas.

Se hizo una solicitud a la FGR para conocer el avance de la investigación, pero solo se obtuvo como respuesta: "Efectivamente se recibió la nota y con la llegada del nuevo titular se han retomado las investigaciones, así como las de nuevos avisos presentados".

Colaboración en la investigación La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, dijo que han facilitado todos los documentos a la FGR.