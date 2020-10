Fiscalía investiga al ministro Zelaya por impago salarial a la Asamblea Legislativa

La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a raíz de que no se efectuó el pago correspondiente a septiembre de los salarios de los empleados de la Asamblea Legislativa.

A las cero horas del pasado jueves 1º de octubre, la Asamblea presentó un aviso ante la Fiscalía, en él anunciaban que con el impago salarial se podrían estar configurando diversos delitos tales como incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Ese mismo día, por la tarde la Asamblea presentó una demanda contra tres funcionarios del Ministerio de Hacienda: el titular de esa cartera, Alejandro Zelaya; el director general de presupuesto, Carlos Salazar; y el director general de tesorería, Juan Murillo.

El fiscal confirmó que el expediente se abrió a raíz de esos escritos que presentó la Asamblea.

"Lo que corresponde en este momento como Fiscalía es proceder a abrir el expediente correspondiente, iniciar las investigaciones y ver qué es lo que estas arrojan. Si se obtienen los elementos necesarios para determinarlo, por supuesto que podría caer en delito pero vamos a ver qué es lo que sucede en el desarrollo", dijo el fiscal general, Raúl Melara, en un vídeo que difundió la institución.

Septiembre finalizó y ningún empleado del Legislativo recibió sus salarios. Al cierre de esta nota la situación seguía siendo la misma.

De acuerdo al presidente del Parlamento, Mario Ponce, el hecho de que no se le haya pagado a los empleados de esa institución forma parte de un "plan" del ministro de Hacienda.

"Este caso en particular no es producto de falta de ingresos, esto no es producto de falta de ingresos, esto es un plan preparado e impulsado por el ministro de hacienda. Nosotros debemos de entender este mensaje y el Órgano Legislativo se va a mantener firme en el sentido que no se violenten las leyes y el marco constitucional del país", dijo Ponce.

El discurso del diputado presidente cambió con el pasar de los días. Antes de que terminara septiembre, él mismo declaró que el impago era por falta de fondos en la caja chica del Estado.

La propuesta que el Gobierno ha hecho es segmentar los pagos en tres: primero los empleados, luego los asesores y por último los diputados.

La comisionada presidencial Carolina Recinos reiteró que la propuesta sigue en pie. " Ya hay plata para pagarle a los proveedores y pagarle a los trabajadores de la Asamblea Legislativa". Ponce, por su parte, rechazó enviar planillas por separado.