Fiscalía investiga intento de desalojo en la isla Perico

Los residentes de la isla Perico, en La Unión, se encuentran preocupados porque aseguran que corren el riesgo de ser desalojados. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación de tipo civil, para confirmar si la tierra que ocupan los isleños pertenece a una persona particular, a una empresa y no al Estado.

Según datos que tiene la FGR, basados en el último censo realizado hace dos años, en la isla Perico (que es jurisdicción del municipio de La Unión) residen 43 familias, lo que representa un aproximado de 150 personas. Hay algunos pobladores que afirman tener más de 50 años de vivir ahí, como lo han hecho varias generaciones familiares, y no quieren irse.

En las 250 manzanas de este territorio salvadoreño en el golfo de Fonseca no hay servicio de agua potable y se utilizan paneles solares para la luz artificial. La principal fuente de ingresos es la pesca, y en menor medida la agricultura, con la siembra de maíz.

Según los pobladores, hace un mes y medio un miembro de la junta directiva de la isla recibió una llamada telefónica de, supuestamente, representantes de la persona dueña de una parte, explicándole que ya había sido vendida y que tenían que desalojar. Y hace unas semanas llegó el alcalde de La Unión, Ezequiel Milla, a ofrecerles que se trasladen a otro sector del departamento, pero alejado de la isla.

"Hace poco nos dijeron que nos daban un terreno que estaba en Las Chácaras, que queda por el cementerio en La Unión. El alcalde nos dijo que nos iban a dar bloques, pero que los gastos de la construcción lo íbamos a hacer nosotros. Estamos acostumbrados a vivir acá y toda la vida hemos estado acá", dijo Héctor Ramón Torres.

El fiscal general, Douglas Meléndez, viajó el viernes anterior hasta la isla junto a un equipo técnico para verificar de primera mano la situación y comenzar a realizar las investigaciones. Conversó con algunos de los habitantes, quienes le manifestaron su deseo de no ser desalojados. De acuerdo con Meléndez, las primeras investigaciones realizadas señalan que la mitad de la isla Perico (125 manzanas) es propiedad del Estado salvadoreño.

"Estamos haciendo una inspección para determinar que no se le vayan a violar los derechos a las personas que viven en esta isla, que ningún particular o funcionario les vaya a violentar los derechos. También lo que buscamos es determinar que el Estado de El Salvador es el dueño de la mitad de la isla", afirmó el funcionario, quien no descartó que la porción de terreno estatal sea mayor.

Asimismo, hizo referencia a que han recibido información de que existe interés de empresarios de China en comprar parte de la isla.

manzanas de extensión tiene la isla Perico. Al menos la mitad le pertenece al Estado salvadoreño.