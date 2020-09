Fiscalía investiga transferencia presupuestaria en Agricultura

La Fiscalía General de la República (FGR) indaga la transferencia de fondos entre partidas presupuestarias que realizó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para adquirir una reserva de granos básicos en el extranjero.

Tras decretar una cuarentena en el país por la pandemia de covid-19, el Gobierno salvadoreño promovió la creación de una reserva de granos básicos , mediante importaciones, bajo el argumento de evitar una escasez de alimentos en el mercado nacional.

En junio pasado, el Ministerio de Hacienda informó a la Asamblea Legislativa que "el ramo de Agricultura" compró granos básicos (maíz, arroz, frijol) por un valor de $23.4 millones, "a fin de satisfacer las necesidades alimenticias de la población de escasos recursos".

En la carta, Hacienda reveló que Agricultura reorientó recursos destinados al pago de salarios, adquisición de bienes y servicios, entre otros, para adquirir esa reserva. Tras el movimiento, Hacienda solicitó a la Asamblea reponer los $23.4 millones al MAG con un financiamiento externo.

Esa petición está en estudio en la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa desde julio anterior.

La semana pasada, la Unidad Especializada Delitos de Corrupción de la FGR solicitó a la comisión legislativa de hacienda, de manera urgente, una certificación del expediente de ese caso, de acuerdo con una copia a la que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA. La información será agregada "a diligencias de investigación instruidas en esta institución", reza la comunicación.

La nota fue recibida el 31 de agosto pasado por la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa.

Movimientos

De acuerdo con detalle presentado por Hacienda, del rubro de remuneraciones del MAG se tomaron $7.7 millones, del rubro de adquisición de bienes y servicios $15.7 millones y del rubro de gastos financieros otro $33,500.

Hace unas semanas, la fracción del FMLN presentó un aviso ante la FGR para que investigue la operación realizada por el MAG. El partido de izquierda argumenta que con los movimientos en las partidas presupuestarias se incurrió en presuntas ilegalidades.

"En el artículo 228 de nuestra Constitución se dispone que no podrá comprometerse o abonarse ninguna suma con cargo a fondos públicos, sino es dentro de las limitaciones de un crédito presupuestario; estableciendo, además, que todo compromiso abono pago deberá efectuarse según lo disponga la ley", reza el escrito presentado a la FGR por el FMLN.

La bancada también sostiene que, según el artículo 42 de la Ley AFI, "no se pueden disponer ni utilizar recursos para las cuales no existan saldos ni disponibles de créditos presupuestarios".

Luego de varios llamados, el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, compareció ante la comisión de hacienda el 24 de agosto pasado. Durante su intervención, Anliker aseguró que en julio envió un informe sobre compras al parlamento.

"Hemos entregado información a la Corte (de Cuentas). Según yo, ustedes tenían esto desde el 14 julio (un informe sobre las compras), por eso me extrañaba que me dijeran ustedes que no había dado datos. Según nosotros, ustedes tenían esto, aquí está toda la explicación", dijo el ministro de Agricultura durante la reunión con los diputados.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró ante los diputados que la transferencia presupuestaria no fue una acción ilegal.

"Venimos a dar todas las explicaciones. Trasladamos del (rubro) 51 al 54, ya tenían los créditos presupuestarios necesarios para realizar las compras, no existe ilegalidad", defendió Zelaya ante los legisladores. Este periódico solicitó al MAG su postura respecto a la indagación de la FGR; sin embargo, no hubo respuesta positiva al cierre de esta nota.