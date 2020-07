Fiscalía investiga uso de fondos en pandemia: "Bukele dijo que al funcionario que hiciera negocios lo iba a meter preso... él no lo puede hacerlo pero yo sí", dice Melara

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene "muchas investigaciones abiertas" por el uso de fondos durante la pandemia de covid-19 en El Salvador, dijo este miércoles 29 de julio el titular de la institución, Raúl Melara, en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

"Si hay un hecho que no sea cometimiento de delito lo vamos a decir, y en los casos que constituyen delito no solo lo vamos a decir, sino que vamos a procesar a las personas que se vean involucradas", aseveró Melara.

Dijo que, si bien la población quisiera que se presentaran acusaciones el mismo día en que casos de corrupción son ventilados en los medios de comunicación, la Fiscalía debe realizar primero investigaciones y obtener insumos de las instituciones correspondientes.

"Las investigaciones tardan y dependemos de un ente como la Corte de Cuentas para tener los insumos necesarios y saber si es viable realizar o no una imputación (acusación)... no lo podemos saltar", explicó. Agregó que la Fiscalía no puede realizar la función de auditoría ni de acompañamiento pero "la Corte de Cuentas sí".

Sin embargo, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se ha enfrentado, por ejemplo, a trabas del Ministerio de Agricultura (MAG) para poder auditar las compras de alimentos para los paquetes de ayuda que el Gobierno distribuye por la pandemia. Además, ya se encontraron irregularidades en la entrega del bono de $300 que se dio a una parte de la población.

Por otra parte, se han conocido de funcionarios que han recibido a través de sus empresas o las de sus familiares y allegados cuantiosos montos en venta de materiales sanitarios mientras estuvo vigente el Estado de Emergencia con el que el Gobierno se saltó parte de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP).

"Él (Bukele) dijo en una conferencia de prensa que cualquier funcionario que hiciera negocios e hiciera un uso inadecuado del dinero lo iba a meter preso. Obviamente él no lo puede hacer, fue un decir, pero yo sí lo puedo hacer y les aseguro que lo voy a hacer. No se vale que nadie, sea funcionario o no, se robe el dinero de la gente para beneficio propio. Eso, créame que no lo voy a permitir", manifestó Melara.

"Aquí va a haber mucho dinero fluyendo, para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán dos que se robaron el dinero que iba para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso y aquí está el comisionado de la CICIES quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Así que primero pónganse la mano en la conciencia, yo sé que la mayoría de ustedes son gente de bien así que los que son gente de bien no se preocupen, y los que sean de mal pues no hagan eso porque yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel", fueron las palabras que usó Bukele en una cadena nacional de marzo.

Agregó que será "el mejor aliado del presidente (Bukele) en ese caso" y "vamos a procesar a quien se tenga que procesar".

"Si alguna persona, sea quien sea, se está robando el dinero que debió ser utilizado para el manejo de la pandemia, para dotar a los médicos de mejores recursos, para darle a la población mejores condiciones, para dotar a los hospitales, será procado, sea quien sea", reiteró. "La justicia tarda a veces, pero llega", advirtió.

Por otra parte, dijo que se están investigando los "hechos del 9F", refiriéndose al 9 de febrero, cuando Bukele militarizó la Asamblea Legislativa porque no le aprobaban un préstamo millonario.

"Es un tema complicado porque, vaya, y esto lo puedo decir: lo que hemos visto ha sido una acción de parte de la Fuerza Armada, de parte de la Policía, en los cuales hasta este día todas las personas que han llegado a declarar han dicho que no vieron nada anormal, inclusive cuando se manifestaba que había sido una violación a los protocolos de seguridad de la Asamblea Legislativa. Citamos al jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa y dijo que él había coordinado todo", dijo Melara.

El fiscal general también confirmó que "hay una foto" del ministro de Gobernación Mario Durán "reunido con alguien líder de pandillas, pero eso no es una prueba suficiente para procesar a nadie". "Hasta este momento no tengo otros elementos para poder hacerlo. Se lo digo de esta manera porque hay que dejar que la institución trabaje", sostuvo.

"Podemos saber que alguien está involucrado en un delito, pero otra cosa es que podamos probarlo judicialmente. Por eso a Funes y Payés no se les había procesado en todo este tiempo, pero se ha acumulado prueba importante" había dicho también momentos antes, respecto al caso por la Tregua entre pandillas que se gestó en el Gobierno del expresidente del FMLN.