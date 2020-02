Fiscalía investigará hechos sucedidos el domingo en Asamblea Legislativa: Melara reconoce exceso de autoridad de Ejército y Policía

Un equipo de fiscales analizará los hechos sucedidos el domingo por la tarde en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, para determinar si se cometió algún delito por parte de las fuerzas de seguridad o de miembros del equipo de Gobierno, indicó este lunes el fiscal general, Raúl Melara.

Los hechos se registraron el domingo durante sesión plenaria extraordinaria, convocada por el Consejo de Ministros, y a la que asistió el presidente Nayib Bukele. La medida, que incluyó la total militarización del Palacio Legislativo, tenía como propósito presionar a los diputados para que aprueben los $ 109 millones que permitirán financiar la Fase III del Plan Control Territorial.

El país ya pasó por más de 28 años de guerra. El país ya perdió demasiadas vidas y el país no está en las condiciones para que esto se vuelva a repetir.

"Si hay delito, eso es algo que se deberá analizar. Créame que un equipo de fiscales estuvieron siguiendo con detenimiento todo lo que estaba sucediendo ayer. Hay denuncias que ya han sido interpuestas el día de ayer por el FMLN ante la Fiscalía General y se van a analizar", expuso el fiscal general durante la entrevista del programa "Frente a Frente".

Melara sostuvo que estas acciones son lamentables, ya que consideró que hubo un empleo excesivo de autoridad de parte de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC), en la decisión de desplegar elementos tanto adentro como afuera de las instalaciones de la Asamblea. Apuntó que esto es "algo que no se debe repetir" y que debe dejar lecciones importantes para todas las partes involucradas.

El funcionario que señaló la controvertida visita de Bukele a la sede parlamentaria rozó una "línea muy delgada" en la cual, si Bukele hubiera permitido el uso de la violencia de parte de sus simpatizantes o del Ejército, la posibilidades de que se haya cometido algún delito fueran más claras.

"Porque él (Bukele) se cuidó mucho. Él dijo: 'yo no me voy a meter en la decisión del pueblo'. Pero si esto pasa, creo que la institución armada se hubiera visto sumamente comprometida y eso es lo que se debe evitar", expuso el fiscal general.

El fiscal general indicó que, personalmente, siguió de cerca todos estos hechos suscitados y aseguró que se mantendrá "vigilante" para que no vuelvan a ocurrir.

"Hicieron ver mal a sus elementos, hicieron ver mal al presidente e hicieron ver mal a su institución. Este es un tema que no se debe repetir y yo lo digo muy seriamente. Voy a estar vigilante y voy a estar firme para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Porque el país ya pasó por más de 28 años de guerra. El país ya perdió demasiadas vidas y el país no está en las condiciones para que esto se vuelva a repetir. Es un llamado respetuoso pero serio", expuso Melara.

Bukele ordenó militarizar el pasado sábado los contornos de la Asamblea y el domingo extendió el despliegue al interior de las instalaciones del parlamento, en coordinación con los titulares de estas instituciones, Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, y Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC).

El presidente salvadoreño ordenó estas medidas antes de visitar el Congreso para orar, pedir "paciencia" y enviar un ultimátum a los diputados para que, a más tardar esta semana, avalen la solicitud de aprobar estos fondos destinados a la tercera fase del plan de seguridad.

Expuso que, de no aprobarse estos fondos en el tiempo estipulado, el próximo domingo regresaría a la Asamblea para seguir presionando en torno al tema.

A la concentración llegaron cientos de simpatizantes de Bukele, quienes atendieron el llamado a la "insurrección" en una concentración realizada afuera de la Asamblea y pidieron varias veces al unísono una rebelión, antes de que el mandatario les pidiera guardar la calma y esperar que este tema se pueda resolver esta semana.

La convocatoria a sesión extraordinaria hecha por el Consejo de Ministros no fue atendida por los disputados de los partidos ARENA y FMLN, quienes denunciaron abuso de autoridades de parte de Bukele para obligarlos a aprobar el préstamo.

Los diputados de todas las fracciones han acordado reunirse ese lunes para discutir esta aprobación y ver si se puede realizar durante la sesión plenaria del próximo jueves.

Esta controversial visita de Bukele, en medio de un ambiente militarizado, ha despertado de la preocupación de la comunidad internacional. Organismos como Amnistía Internacional han señalado que "el ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos".