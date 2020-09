Fiscalía investigará supuestas negociaciones entre Gobierno de Nayib Bukele y pandillas 

La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación ante una "posible negociación con pandilleros" y el Gobierno de Nayib Bukele, tras una extensa investigación periodística publicada el jueves por El Faro.

"Quiero ser tajante en este tema. A lo largo de los años hemos venido viendo el uso del Estado como arma e instrumento de negociación con grupos de pandilleros. No es mito, lo tenemos comprobado. Tenemos políticos y expolíticos, funcionarios públicos, investigados y procesados por haber negociado con pandillas", mencionó el fiscal general Raúl Melara este viernes por la mañana durante un enlace telefónico en el programa Diálogo con Ernesto López de Grupo Megavisión.

Según la investigación de El Faro, el Gobierno ha dado beneficios carcelarios a los pandilleros a cambio de una reducción en el número de asesinatos y apoyo electoral, como ya ocurrió antes en el Gobierno de Mauricio Funes.

Hablan del ingreso de personas encapuchadas que se han negado a identificarse con la seguridad de los penales y que van con el aval del director de Centros Penales y viceministro de Seguridad Osiris Luna Meza.

Incluso documentaron el ingreso de Michael Estiban Hernández Estrada alias "White de Iberas", un cabecilla de la Mara Salvatrucha encargado de su "línea política" y que se encuentra en libertad y entró al penal de Izalco el 7 de agosto disfrazado como agente de inteligencia y acompañado por Luna y el director de Tejido Social Carlos Marroquín, con el objetivo de recibir instrucciones de otros líderes de pandilla.

Es el mismo que aparece en una fotografía de la reunión del ministro de Gobernación Mario Durán con líderes de pandilla mientras era funcionario de la Alcaldía de San Salvador liderada por Bukele.

Entre los beneficios otorgados se encontraría desistir de mezclar diferentes pandillas en las cárceles y mantener la segregación por estructura criminal, menciona El Faro citando documentos oficiales.

"Por supuesto que vamos a investigar. Vamos a abrir la investigación correspondiente y vamos a ver qué sucede. Nadie debe aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas. Esto lo he dicho y lo sostengo. No importa quién está involucrado. Si nosotros lo descubrimos legalmente que hay personas aprovechándo para negociar con pandilleros, los vamos a procesar, no importa quién sea", dijo Melara.

"Si alguien está involucrado con negociaciones con terroristas va a ser procesado", recalcó.