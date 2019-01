Fiscalía niega procedimiento abreviado a Ana Ligia de Saca por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que no alcanzó un acuerdo para realizar un procedimiento abreviado (confesar delitos para reducir penas) con la ex primera dama del país Ana Ligia Mixco de Saca, acusada de lavar dinero, en el caso denominado Destape a la Corrupción II.

Según el fiscal del caso, los abogados defensores de la ex primera dama solicitaron una pena que no es acorde al delito que cometió, lo cual no cumple las expecativas fiscales.

"La Fiscalía analizó la misma (solicitud de procedimiento abreviado, pero en este caso se le denegó porque ellos solicitaban una pena inferior a las expectativas de la representación fiscal", explicó el representante de la Fiscalía.

Ana Ligia Mixco solicitó una condena menor a los tres años de prisión, pero la fiscalía considera que por el delito de lavado de dinero la condena debe ser de cinco años; es decir, la máxima de un proceso abreviado.

Sin embargo, el fiscal dijo que todavía queda abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con la ex primera dama, aunque deberá ser bajo las condiciones de la pena máxima.

El ministerio público acusa a la ex primera dama y 15 personas más formae parte de una supuesta red de corrupción que ayudó al expresidente Antonio Saca, ahora condenado por confesar corrupción, a lavar cerca de $22 millones.

La audiencia preliminar por este caso inició hace unos minutos en el Juzgado Séptimo de Instrucción y por el momento no hay un tiempo estimado de duración, según fuentes judiciales.