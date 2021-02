Fiscalía pedirá apoyo del FBI en investigación del ataque a opositores del Gobierno ante "inédita" actuación de PNC

El fiscal general de la República Raúl Melara dijo este jueves que pedirá al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que apoye en la investigación por el ataque contra militantes del FMLN cometido el 31 de enero por personal del Gobierno salvadoreño, en el que mataron a dos personas y tres fueron heridas.

Melara había adelantado el miércoles, en una conferencia en la que presentó los videos con la secuencia del ataque, que el FBI había ofrecido su ayuda y posiblemente la aceptarían.

Este jueves, dijo que "hoy mismo hará las gestiones" ante la desinformación generada por la Policía Nacional Civil (PNC) y las intervenciones de la Presidencia en el caso, que insisten en que no se trató de un ataque sino de un enfrentamiento, pese a que la Fiscalía ha reiterado que no se ha podido comprobar todavía que desde el camión dispararan contra los del Gobierno.

"Se ve un tipo que sale del camión blanco, que aparentemente toma posición como de seguridad o de disparo pero no se logra determinar que efectivamente dispare porque el período de tiempo es muy rápido y no concuerda con el tiempo en que el disparador original está en el lugar. Eso es algo que hay que determinar, y los mismos investigadores de la Policía así lo afirman, son conclusiones que se han tomado en conjunto entre Fiscalía y Policía", reiteró Melara. En los videos presentados se ve cómo los atacantes bajan y suben de un vehículo azul y no se observa que alguno fuese herido después de atacar a la multitud del camión y escapar.

"Esto es inédito. ¿Cuándo se ha visto que la Policía cuestione las investigaciones que hace la Fiscalía? mucho menos cuando se hacen de manera conjunta. Eso no puede funcionar así y en cara y de vista a esas afirmaciones que están haciendo es que hoy mismo voy a hacer las gestiones ante el FBI para que hagan una revisión de toda la prueba que se está recopilando y puedan reafirmar qué es lo que en realidad ha sucedido ese fatídico día", dijo en una entrevista con Teledos, noticiero de Canal 2 de Telecorporación Salvadoreña.

"La Presidencia no tiene por qué intervenir en las investigaciones de la Fiscalía, el fiscal general no se debe a nadie, no se debe al presidente de la República, el fiscal general se debe a la gente, a lo que la población necesita en este momento. El día en que el fiscal general se deba a 'x' o 'y' partido político, el día en que un fiscal general se deba a la presidencia de la República, ese día se van a perder las garantías de todos los salvadoreños", dijo Melara.

El ataque ha sido ampliamente condenado por la comunidad internacional, partidos políticos, organizaciones y el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa.

No es la primera vez que la PNC sale al paso en un caso en el que uno de sus agentes se encuentra procesado por atacar a ciudadanos.

En abril del 2020, cuando el Gobierno suspendió la libertad de circulación, un policía en un retén disparó una bala en cada pierna de un joven en San Julián, Sonsonate, luego que supuestamente se negó a pagarle $50 para que no lo privaran de libertad en un centro de contención por incumplir la restricción de movilidad.

Las balas fracturaron uno de los huesos del joven y el policía fue capturado y procesado por lesiones graves y agravadas. Sin embargo, la Policía ocupó la cuenta de Twitter para emitir una serie de tuits, que luego borró, en los que justificaba el ataque como un "accidente" y aseguraron que la víctima no se sentía "ofendida".