Fiscalía pedirá apoyo internacional para investigar espionaje

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, acudió ayer a la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa para responder por denuncias de espionaje o delito de “interferencia por intervención de comunicaciones” que hicieron hace unas semanas la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Asociación de Banqueros de El Salvador (ABANSA).Aunque los diputados decidieron apagar el sonido y cerrar las persianas para escuchar al funcionario en privado porque consideran que daría información sensible, tras salir del encuentro, Meléndez manifestó que ya están investigando, pero tendrán que acudir a la cooperación internacional debido a que no cuentan con equipos técnicos para examinar los micrófonos ocultos que supuestamente se colocaron en las instalaciones las gremiales: “Les he dicho, en cuanto a la cooperación internacional, que sí vamos a tener que acudir a la cooperación internacional porque no tenemos, digamos, el aparataje técnico, ni la Policía lo tiene, para examinar estos dispositivos”.Agregó que ya están realizando gestiones con algunos embajadores en el país.El martes pasado, los diputados acordaron consultar al fiscal por una iniciativa del PDC de emitir un recomendable para que la Fiscalía asignara fiscales especiales, con cooperación técnica internacional, para investigar las denuncias. Además, el diputado de ARENA Ernesto Muyshondt pidió que se creara una comisión especial en la Asamblea para indagar los casos. Respecto de la recomendación de nombrar fiscales especiales, Meléndez dijo que no le parecía viable y que lo mejor es nombrar “un par de fiscales” de la institución para que se dediquen a esta investigación.El titular la FGR no quiso profundizar en el tema, pues dijo que el peritaje técnico determinará el origen de los dispositivos, si es que estaban activos, y de qué manera podría ser la interferencia o escuchas.Los diputados, al retomar la reunión en público, decidieron mandar al archivo la petición de crear la comisión especial en el congreso.“Entrometer al primer Órgano del Estado en ese proceso de investigación sería un error. Nosotros confiamos en el papel del fiscal. No es correcto estarle orientando línea de investigación sobre este tema”, explicó el diputado del FMLN Misael Mejía.Por su parte, el diputado arenero Mauricio Vargas aseguró que quedaron satisfechos con la explicación del fiscal, pues se comprometió a priorizar el caso por ser de “connotación nacional”.Además, dijo que se pone “en juego el sistema, la libertad individual, la libre empresa a personas naturales y jurídicas, quienes han estado siendo espiadas porque incomodan a alguien, y esto es contrario a la Constitución de la República”.Incluso, ARENA señaló que se investigara al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) porque podría estar vinculado.El diputado del FMLN dijo que la aseveración era irresponsable porque nadie sabe cuánto tiempo tienen los aparatos encontrados y si estos funcionaban. Asimismo, sostuvo que en esas instalaciones “nadie entra como Juan por su casa”.