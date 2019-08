Fiscalía pide actualizar procesos de peritajes forenses

"Deben actualizarse y homologarse reglamentos, instructivos y protocolos que regulen y encaucen la intervención del personal capacitado, con instituciones del sector justicia, para resguardar la veracidad de las pruebas", esa es la respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) a las denuncias de irregularidades sobre la actuación de los forenses en formación del Instituto de Medicina Legal (IML).

La petición de la fiscalía responde a las denuncias de que los residentes de la especialidad forense, que iniciaron el estudio en 2015, se han estado encargando de realizar autopsias, peritajes y reconocimientos de cadáveres sin el respaldo legal correspondiente.

LA PRENSA GRÁFICA conversó con algunos forenses y confirmaron que tienen conocimiento de que durante el proceso de formación de los residentes ha incluido la práctica, algo que está en contra de lo establecido en las leyes del país.

"Eso riñe con las leyes porque realizan autopsias y peritajes sin estar avalados para ello, por lo que ocurren en un fraude procesal; porque transgreden la cadena de custodia de las evidencias", dijo un forense de planta del IML que le confirmó a este periódico las irregularidades bajo anonimato.

Una de las anécdotas, que otro forense le contó a este periódico, es que uno de los estudiantes practicó una autopsia y durante el proceso extravió un proyectil. Lo hizo, según la denuncia, en un momento en el que su tutor atendía una llamada telefónica en su móvil, por lo que había abandonado la sala de autopsias.

Sin embargo, al notificarle del extravío, el forense responsable regresó con un proyectil y dijo que lo había encontrado. Los denunciantes aseguran que al cotejar con el resto de evidencias obtenidas del cadáver, este no coincidía.

Los denunciantes dicen que esa práctica no debería ser permitida porque el Artículo 189 del Código Procesal Penal establece que "la autopsia la practicarán únicamente médicos forenses".

También cuenta que los residentes practican levantamientos de cadáveres y peritajes sobre abusos sexuales.

"La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no puede autorizar que se hagan prácticas en cadáveres, porque no lleva la batuta de la investigación. Dentro de las funciones de la corte no está autorizar y el único que puede hacerlo es la fiscalía", sentencian los forenses que han trabajado en Medicina Legal, pero sin ninguna especialidad; pues aprendieron el oficio empíricamente solo con la práctica.

Este periódico le preguntó a la FGR sobre el riesgo de que los procesos judiciales puedan quedar en la impunidad por las denuncias que hacen los forenses. La respuesta de fiscalía, enviada a LA PRENSA GRÁFICA por medio de su unidad de prensa, reconoce la importancia del trabajo en conjunto con Medicina Legal.

"IML es una institución importantísima en la formación de profesionales en esa especialidad en nuestro país. En la medida en que la institución se fortalezca con el apoyo de otras y de organizaciones internacionales, en esa medida se perfeccionará el peritaje y el manejo de evidencia", se lee en el documento enviado a este periódico.

Sin embargo, amplía su petición de mejorar los procesos: "La mejora continua debe ser premisa en cada institución en esta rama, para superar las irregularidades en los procesos , en ese sentido, la FGR hace su parte en la capacitación de fiscales, con énfasis en robustecer la evidencia recolectada".

Los forenses para eso deberían llamar un cuerpo de peritos para conformar un cuerpo docente y cambiar la ley penal y poner una línea donde dijese para la especialización de los Médicos Forenses será la misma institución la que avale su preparación con la autorización de FGR.

CSJ prepara reforma a proceso

La magistrada Doris Luz Rivas Galindo, presidenta da la Sala de lo Penal de la CSJ, le dijo a este periódico que sabe de las denuncias de posibles irregularidades en los peritajes que los estudiantes han realizado, sin embargo, ella dice que no han podido ser confirmadas.

"Yo no soy la directora del instituto, por lo que le pregunté al director en funciones y me dijo que no era cierto de que ellos hicieran los peritajes; pero habrá que aclararlo. No podría decir con certeza cómo ha sido. Si ha sido así, quizás se ha dado por la carga laboral; pero por hoy, no están autorizados a firmar peritajes", dijo la magistrada.

Rivas Galindo considera que se trata de un rechazo de los forenses antiguos porque se oponen al cambio, a la profesionalización de Medicina Legal. "Sé que al principio, esto de la especialidad forense, no provocó la mejor reacción; porque cuando uno tiene muchos años en un lugar y se está innovando, viene el cambio generacional. Se trata de profesionalizar más el trabajo que se hace en Medicina Legal".

Sin embargo, la magistrada reconoce que deben hacerse "correctivos" al proceso; por lo que asegura que ya tienen listo un proyecto que incluye avalar que los residentes practiquen los peritajes a partir del segundo o tercer año de la especialidad: "Hicimos un análisis para llevar al pleno de la Corte Suprema una reforma para que se les permitiese firmar los peritajes, pero no le hemos hecho porque no estamos claros si solo debe pasar por la corte o si se requiere una reforma de ley".

Pese a las irregularidades denuncias, que Rivas Galindo asegura no han sido comprobadas por el Consejo Directivo del IML, la magistrada asegura que haber creado la especialidad es un logro, porque permite certificar una profesión y contratar a forenses ya formados.