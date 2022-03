Fiscalía pide 15 años de prisión para youtuber Roberto Silva Rugamas y él pidió perdón por su delito

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la mañana de este lunes 21 de marzo al juez Segundo de Sentencia de San Salvador la pena de 15 años de prisión contra el youtuber Roberto Silva Rugamas, quien es procesado por el delito de desacato en perjuicio de Jorge Schafik Handal, exdiputado del FMLN.

La auxiliar fiscal del caso presentó un incidente en el que solicitó el cambio de calificación jurídica del delito señalado. Pidió que Silva Rugamas sea procesado por el delito de violencia contra funcionario que tiene una pena de prisión mayor a la de desacato. Por esa razón, solicitó la pena máxima de cárcel por ese ilícito. Sin embargo, si el juez no cambia esa calificación, la representación fiscal solicitó cuatro años de prisión, que es la pena máxima por el delito de desacato.

La auxiliar fiscal aseguró que hubo tres momentos en los hechos señalados, en primer lugar señala que hubo dolo por parte del imputado, ya que el ilícito fue planeado un día antes.

Los hechos habrían ocurrido el 5 de marzo de 2020 cuando el youtuber Silva discutió y supuestamente realizó expresiones de violencia contra el ex funcionario. Fiscalía ha solicitado el cambio de calificación jurídica del delito de desacato a violencia contra funcionario. pic.twitter.com/GiArCW9riS — LPGJudicial (@LPGJudicial) March 21, 2022

Además, asegura que hubo hostigamiento, acecho e intimidación contra la víctima. Según la acusación fiscal, Silva insultó a Handal cuando se dirigía hacia la Asamblea Legislativa el 5 de marzo de 2020.

De acuerdo al requerimiento fiscal, hubo un "amedrentamiento y hostigamiento" en repetidas ocasiones contra Handal, por lo que, la Fiscalía asegura que fue un hecho planificado.

El youtuber declaró al final del juicio y dijo que los youtuber e influencer publican un día antes para informar sobre lo que harán al día siguiente. "Nos insultamos los dos, me duele que me digan que soy un delincuente, me siento indignado. Le pedí perdón a Jorge", dijo Silva y además pidió al juez la pena mínima por el delito acusado.

Silva Rugamas está siendo procesado en otro caso relacionado a los delitos de expresiones de violencia contra la mujer, difusión ilegal de información y acoso a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la diputada del FMLN, Karina Sosa, y la excandidata Daniela Genovez.