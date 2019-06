Fiscalía pide prisión contra estructura de corrupción vinculada con exalcalde de Apopa

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó esta tarde al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador que decrete prisión preventiva contra 22 miembos de una supuesta estructura de corrupción vinculada con el exalcalde de Apopa Elías Hernández, entre los que están Evelinda Serrano de Hernández y Darwin Hernández Serrano, esposa e hijo del exfuncionario, respectivamente.

Las investigaciones de la Fiscalía sostienen que los imputados establecieron una red que entorpecía la justicia con emisión de documentos falsos, así como hubo desvío de dinero público por parte del exalcalde Hernández cuando dirigió la alcaldía de Apopa.

Evelinda Serrano de Hernández, pareja del exfuncionario, recibió más de $550,000 de fondos públicos en proyectos municipales fraudulentos cuando Hernández estaba frente a la municipalidad, señaló la fiscal del caso esta tarde luego de presentar la acusación.

La representante fiscal también explicó que los familiares de Elías Hernández sobornaron a testigos que iban a declarar en el juicio contra el exfuncionario en 2018, cuando fue condenado a 12 años de prisión por favorecer a pandilleros del Barrio 18.

Hernández, quien ganó la alcaldía de Apopa en 2015 bajo la bandera de ARENA, está a la espera de la repetición de ese juicio luego de que la Cámara Especializada de lo Penal anuló esa condena en agosto pasado porque consideró que no podía existir una agrupación ilícita de solo cuatro miembros.

Elías Hernández también enfrentó un juicio por homicidio tentado contra un testigo identificado como "7,198", quien no se presentó a declarar en esa ocasión ante el juez. La fiscal del caso dijo hoy que la acusación presentada hoy incluye un soborno que la esposa y el hijo de Hernández habrían dado a ese testigo para que no se presentara, pero no quiso revelar la cantidad que le entregaron.

Entre los procesados, de acuerdo con las autoridades, también están cuatro abogados, el fiscal Wágner Roberto Alas Ramos, el médico Leo Román Estrada Medrano y la jefa del Registro Familiar de la Alcaldía de Suchitoto, Martha Maura García Rivas. Hay otros cuatro acusados que todavía no han sido detenidos por las autoridades.

Los imputados enfrentan la justicia por los delitos de negociaciones ilícitas, peculado, soborno, fraude procesal, cohecho activo y cohecho propio, dijo la fiscal. La jueza Segunda de Paz programó la audiencia inicial para el viernes a las 8 de la mañana, en la que definirá si los imputados continúan detenidos.