Fiscalía pide prisión para exministro Munguía Payés

Fiscales especializados allanaron en las últimas horas las propiedades del exministro de Seguridad, el general David Victoriano Munguía Payés, acusado de haber cometido tres delitos durante la tregua entre pandillas, avalada por el Gobierno (2012-2013), para disminuir homicidios .

El allanamiento ocurrió minutos después de que el exministro Munguía Payés fuera exhibido esposado, el jueves por la noche, en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía asegura que ha logrado certificar, con las investigaciones preliminares, que el general Munguía Payés cometió actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas.

"Él prácticamente lideró, bajo el aval del expresidente Funes, el procedimiento de la tregua que ellos llamaban pacificación. Se ha logrado establecer mediante la investigación que esta persona tuvo coautoría directa en los ilícitas que se le están imputando", dijo uno de los fiscales encargados del caso bajo anonimato.

La FGR, además, publicó que la acusación, por los mismos delitos que el general Munguía Payés, también abarca al expresidente Mauricio Funes.

"Como el expresidente es prófugo de la justicia, este será otro proceso que se le acumulará en su contra", se lee en un tuit de la FGR.

Funes reaccionó a la captura de su exministro Munguía Payés y al anuncio de la acción fiscal en su contra: "Continúa la persecución en mi contra al acusarme de un delito que no he cometido y por el cual la FGR no ha presentado pruebas. Asegurar, como lo hizo un juez, que por ser presidente estuve al frente de la tregua entre pandillas durante mi gobierno no constituye prueba de nada", escribió.

Agregó que "nunca" se reunió con pandilleros ni ordenó que algún exfuncionario lo hiciera. "Nunca ordené o autoricé privilegios penitenciarios para ningún miembro de pandillas", señaló.

En 2014, Funes aceptó que su Gobierno acuerpó la tregua, y que " en la medida en que los homicidios disminuían, facilitábamos el trabajo de los mediadores del proceso"; sin embargo, en ese entonces dijo que eso no significaba que hubiera financiamiento de la tregua.

Sobre el general, la Fiscalía dijo que en las próximas horas presentará la acusación formal ante los tribunales y pedirá que sea enviado a prisión: "La Fiscalía está pidiendo que se le decrete la prisión provisional por el peligro de que pueda huir del proceso y porque pueda afectar las órdenes de prueba", dijo el fiscal del caso.

El abogado Manuel Chacón, defensor del exministro, dijo que el general Munguía Payés decidió quedarse en el país a pesar de que sabía que existía una investigación en su contra.