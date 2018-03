Fiscalía pide separar a magistrada en caso Benítez

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer un escrito en el que solicitó que la magistrada suplente de la Cámara Primera de lo Penal, Victoria Domínguez Parada, se aparte de seguir conociendo el proceso contra del exministro de la Defensa Atilio Benítez, acusado de cinco delitos. Esto provocó que se suspendiera la audiencia contra el exfuncionario.La FGR solicitó la recusación porque, según dijo, ella es pariente del magistrado presidente de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Guillermo Arévalo Domínguez, quien también dirimirá el caso. “No puede actuar simultáneamente magistrada de una misma Cámara de Segunda Instancia cuando son cónyuges entre sí o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”, se lee en el documento de recusación.La magistrada fue elegida para darle cumplimiento al artículo 423 del Código Penal, que establece que cuando se trate de este tipo de audiencias, la cámara deberá convocar a un magistrado suplente, quien deberá presenciar las audiencias y votar en caso de discordia entre los titulares. La FGR reiteró que si la magistrada continúa en la diligencia, puede existir parcialidad y falta de objetividad en el proceso.“Que la recusación del juez en el presente caso conlleva a ambas finalidades. Por un lado, prevenir una resolución injusta por los argumentos sostenidos por la FGR y, por otro lado, evitar especulaciones en la población salvadoreña que impliquen pérdida de confianza en la administración de justicia”, señalaron los fiscales del caso.La Fiscalía investiga los posibles nexos familiares entre el imputado con la magistrada Domínguez Parada. Sin embargo, esto no fue agregado a la causa porque aún no lo han determinado, dijo a este rotativo una fuente fiscal.Benítez es acusado por el registro y la venta ilegal de armas de fuego. Antes de ingresar a la sala de audiencia, el exministro dijo que tiene todas las pruebas para demostrar su inocencia.“Tenemos la confianza en que será favorable para nosotros porque ya lo pudimos comprobar la primera vez. Estamos tranquilos. La trayectoria y los hechos dicen más que las palabras y creemos que no hay fundamento en las acusaciones y es lo que vamos a demostrar”, aseguró Benítez.La cámara aún no ha resuelto el escrito que presentó la parte acusadora; por lo tanto, aún no ha dado fecha de la audiencia para que los magistrados determinen si es necesario enviar o no a juicio al exfuncionario. Si es así, será la Cámara Segunda de lo Penal la que conocerá el caso.