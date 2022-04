Fiscalía pidió reserva en casos ligados a régimen de excepción

Ayer se cumplió el tercer día de audiencias de imposición de medidas contra los primeros capturados bajo el régimen de excepción, aprobado el domingo 27 de marzo y que, además de eliminar ciertas garantías constitucionales a la población, ahora también está forzando la reserva de los procesos judiciales.

En el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, los abogados defensores y representantes de la Fiscalía se niegan a dar declaraciones debido a "la reserva total" solicitada por el Ministerio Público.

Abogados consultados por LA PRENSA GRÁFICA aseguran que la declaración de la reserva total para estos procesos es arbitraria. "Lo hacen para que no se sepa o divulgue sobre los abusos cometidos. Es algo arbitrario", dijo uno de los profesionales que pidió no ser identificado por temor a ser denunciado.

“Ya nos dijo el juez que nos abstuviéramos en estos casos y por respeto a la ley no puedo hablar. No puedo dar más detalles por la reserva total que tienen los casos. Ayer se llevaron a un abogado”.



Abogado defensor particular, en audiciencias por régimen de excepción.