Fiscalía presentará demanda contra expresidente CSJ

FGR presentará a las 2:30 pm, en Cámara Primera de lo Civil, demanda en contra de Agustín García Calderon, por Enriquecimiento Ilícito. 1 — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 24 de marzo de 2017

Ex presidente de la CSJ, Agustín García Calderon y su esposa no pudieron justificar poco más de $193,000. (2) — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 24 de marzo de 2017

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que presentará este día una demanda en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, y su esposa, por el delito de enriquecimiento ilícito. Calderón fue magistrado de la CSJ entre 2000 y 2009.La demanda será presentada en la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador y será llevada esta misma tarde. García Calderón y su cónyuge serán acusados tras no poder justificar poco más de $193,000 en su patrimonio personal.El proceso en contra del extitular de la CSJ inició el pasado año 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó congelar sus cuentas bancarias, además del secuestro preventivo de varios vehículos de su pertenencia.Tras esto, la Cámara Primera de lo Civil pidió iniciar un juicio civil por enriquecimiento ilícito al establece que existían indicios suficientes, tras no justificarse la procedencia de $165,252.97 en sus cuentas personales, mientras estuvo en el cargo. Luego, el pasado 8 de febrero de este año, ocho magistrados de la CSJ avalaron el informe de la Sección de Probidad, sobre la no justificación del incremento patrimonial de García Calderón.