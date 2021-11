Fiscalía presentó el requerimiento y pidió reserva total en caso de hermanos Guerrero

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla la reserva total del caso en el que son procesados dos supuestos vinculados con la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo.

Ayer por la tarde fueron presentados ante el referido juzgado José Alexander Martínez Saavedra y Víctor Alexander Ruiz Mejía, a quienes el ministerio público los acusa por la desaparición de Henry Eduardo Guerrero Toledo y Karen Iveth Guerrero Toledo, quienes fueron vistos por última vez el sábado 18 de septiembre.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en conferencia de prensa expresó ayer que Ruiz Mejía es el autor intelectual del homicidio. Sin embargo el funcionario no profundizó sobre ese detalle.

Pero a pesar que a uno de los imputados fue acusado ante los medios de comunicación de ser autor intelectual de un homicidio, el requerimiento fiscal fue presentado solamente por el delito de desaparición de personas previsto y sancionado en los artículos 148 A del Código Penal.

"La fiscalía busca darle justicia a las familias de los hermanos Guerrero, llegar hasta el fondo de todo y esto lo va a determinar la investigación", dijo el auxiliar fiscal asignado al caso.

Además, el representante fiscal aseguró que la denuncia de la desaparición de los hermanos Guerrero fue tardía y dijo que fue presentada hasta dos días después de la desaparición.

Sin embargo, la madre de las víctimas negó esa información y aseguró que la denuncia la interpuso el domingo por la mañana (ver nota aparte).

Por su parte, los dos imputados aseguraron que no tienen nada que ver con los hechos que les acusan. "No tenemos nada que decir, no tenemos nada que ver en esto y tampoco sabemos porque nos acusan", dijo uno de los acusados a los medios.

Audiencia

El Juzgado Primero de Paz

de Santa Tecla aún no ha definido el día de la audiencia inicial contra los dos imputados. Ayer los dos señalados fueron notificados del delito por el que están siendo procesados. Fiscalía ha solicitado la reserva total del proceso, a esperas que el juzgado la autorice el día de la audiencia.