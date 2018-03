Fiscalía prevé aumento de monto cuestionado a diputado Cardoza

Lee también

Miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso civil por enriquecimiento ilícito en contra del diputado del PCN Reynaldo Cardoza afirmaron ayer que el monto cuestionado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de $806,475.29 podría aumentar durante el desarrollo de la audiencia probatoria, que inició ayer en la Cámara Segunda de lo Civil.La diligencia probatoria se suspendió a eso de las 5 de la tarde, y está previsto que continúe hoy a partir de las 10 de la mañana. El abogado defensor de Cardoza, Edgardo Acosta Oertel, afirmó que hasta el momento no se ha fijado una cifra a resarcir.En el proceso judicial se está discutiendo lo señalado por el peritaje financiero y el valúo de inmuebles realizados por el perito a las propiedades de Cardoza y su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez de López, quien también enfrenta el proceso por enriquecimiento ilícito.“La demanda, sin perjuicio de que pueda incrementar con la presentación de las pruebas, parte de la certificación de Probidad. Fiscalía hace una investigación por su cuenta; hemos hecho una investigación en el sistema financiero, en todos los registros, al Ministerio de Hacienda. Esa prueba la hemos presentado para que se haga peritaje judicial, que ya se hizo. Al hacer el análisis técnico de esa prueba, que se incluye la contraparte, puede incrementar”, dijo la fiscal del caso, Ana Cecilia Galindo Santamaría.La Sección de Probidad de la Corte señaló en octubre de 2015 que Cardoza no pudo demostrar el origen lícito de $85,000 en cuentas a plazo fijo a nombre de su esposa; la existencia de una diferencia de $268,000 entre el monto declarado y el valor de compra de cinco inmuebles; además, omitió declarar $256,207 como parte de la deuda política; tampoco pudo demostrar de dónde sacó el dinero para la cancelación con antelación de dos créditos: uno por $202,792.83 y otro de $30,271.50; la adquisición de bienes en intervalos relativamente cortos, sin créditos y sin reflejar saldo suficiente en su cuenta para hacerlo; así como el pago de la campaña 2012-2015; y más de 50 viajes turísticos.Tanto la Fiscalía como el abogado representante de Cardoza estuvieron de acuerdo con que el monto recibido por la deuda política es el señalado por Probidad.“La deuda política es un dinero golondrina para el político, porque sirve para invertirlo en su distrito de donde él pretende ser diputado, y no es un dinero que él se meta al bolsillo; al contrario, se ha manejado a la ligera de parte de la Sección de Probidad, acuérdese que este fue el primer caso que a la carrera saco Probidad”, señaló el abogado de Cardoza.Acosta Oertel también dijo que los viajes que realizó el diputado fueron por motivo oficial y no turísticos, como lo estableció la sección de Probidad cuando elaboró el informe patrimonial de acuerdo con lo declarado por el funcionario. “Se le acusaba de 50 y tantos viajes, el 95 % de esos viajes fueron oficiales en calidad de representante de la directiva de la Asamblea Legislativa. Eso le dio realce a los montos de viáticos y lo que implica los viajes”, dijo antes de ingresar a la audiencia probatoria.La Fiscalía también validó la procedencia lícita de esos viajes. “Esos son ingresos legítimos”, dijo la fiscal Ana Cecilia Quezada.En cuanto a los depósitos en los que se involucra a la esposa de Cardoza, el diputado afirmó que ayer declaró su cuñada para demostrar que ese compromiso financiero es de ella y no de su hermana.Sobre el peritaje con el que se valuó las cerca de 13 propiedades de Cardoza, el funcionario aseguró que existían algunos errores en las observaciones hechas por el peritaje. El abogado del acusado sostuvo que el problema con los inmuebles fue que su cliente presentó su declaración con montos “antojadizos” para valuar sus propiedades.La fiscal del caso acotó que más allá del valor que colocó Cardoza para las propiedades, la investigación lo que le cuestiona es que el parlamentario no mostró tener la capacidad económica como para pagar por algunos de esos inmuebles.En 2015 Cardoza se convirtió en el primer funcionario que fue enviado a juicio con la Ley de Enriquecimiento Ilícito, desde 1959 en que esta fue aprobada.