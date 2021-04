Fiscalía puede actuar de oficio contra ex ministro Rogelio Rivas

Instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y la Corte de Cuentas (CCR) podrían actuar de oficio contra el ex ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, después que una reciente investigación de El Faro reveló que desvió fondos públicos a una cuenta privada para financiar su futura candidatura presidencial.



Esa es la opinión de Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, después de conocer el caso de Rivas.



“Seguimos viendo casos de corrupción, que está siendo permeada desde las instituciones, sin importar quién ocupe el cargo. En el caso del ex ministro (Rivas) deberían ser las mismas instituciones de control las que actúen de oficio, sin esperar que exista una denuncia”, analizó Hernández.



Puso el ejemplo de la Fiscalía, quien según ella tiene todas las herramientas para comenzar a investigar al ex funcionario por una posible malversación.



“No se pueden seguir usando los fondos públicos para mejorar la imagen de una persona. Que las autoridades no digan nada después que este caso saliera a la luz refuerza la debilidad institucionalidad que existe en el país”, declaró.



Rivas fue separado del cargo el 26 de marzo y fue sustituido por Gustavo Villatoro.