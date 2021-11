Fiscalía registra 3,182 delitos informáticos en 2021

En sus primeros tres años, entre marzo de 2016 y junio de 2019, los delitos informáticos denunciados a nivel nacional alcanzaban los 536; pero hoy, cinco años después de que surgiera la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos (LECDIC) las denuncias han escalado tanto que solo entre enero y septiembre de este 2021 se han contabilizado 3,182.

Estos datos de 2021, brindados por la Fiscalía General de l República (FGR), hablan de la evolución acelerada que tienen los cibercrímenes, actividades ilícitas relacionadas con el manejo de datos y dinero a través de la tecnología, como el hurto por medios informáticos, la estafa informática e incluso el espionaje.

Expertas en el tema aseguran que las cifras hablan de una realidad que cada vez es más evidente y que incluso amenaza con aumentar, tomando en cuenta la relación directa que ahora existe entre los salvadoreños y las tecnologías. Pero también habla de la debilidad del Estado para combatir estos delitos.

"Cuando empezó la pandemia hubo una gran oferta de soluciones tecnológicas y proliferaron las soluciones técnicas, todo el mundo se volcó a las tecnologías, pero sin seguridad. Es algo que ya veníamos haciendo mal, pero que la prisa destapó", analizó Laura Hernández, abogada especialista en temas tecnológicos.

Para Hernández, las denuncias por delitos informáticos se han disparado hasta 20 veces más que cuando surgió la Ley, en 2016, pero argumenta que se debe a que la llegada de una reglamentación no fue de la mano con medidas de seguridad que evitaran el alza de delitos, ni a nivel gubernamental ni privado.

"En general lo que hemos hecho mal, y no es la culpa de los ciudadanos, es no poner atención a las advertencias de organizaciones que defienden derechos digitales, incluso técnicos que advierten de las fallas. Es falla del Estado si no advierte, porque el ciudadano confía que se están protegiendo sus derechos frente a la empresa privada o terceros. La mayor de las responsabilidad es del Estado", reiteró.

HURTO, A LA CABEZA

Las cifras que LA PRENSA GRÁFICA expone hoy revelan que el delito más denunciado es el de hurto por medios informáticos, que consiste en la sustracción de bienes o valores tangibles o intangibles, como cuando un desconocido entra a una cuenta bancaria electrónica y sustrae dinero sin consentimiento del titular.

Los datos de la FGR afirman que en lo que va de 2021 agosto fue el mes con más denuncias por este delito, lo cual coincide con una oleada de reclamos por fallas en cuentas bancarias electrónicas en el país.

Estos no contienen, sin embargo, datos sobre las denuncias por las operaciones en la billetera gubernamental Chivo, a través de la cual el gobierno salvadoreño entregó $30 a los ciudadanos, pero muchos ni siquiera pudieron cobrarlos o usarlos porque alguien lo hizo por ellos. Eso haría que las cifras a finales de 2021 aumenten considerablemente.

"Toda la gente llega a denunciar que le quitaron su identidad y que le quitaron los $30… esa es solo la cereza del pastel, porque eso es una cosa, y otra es entrar a la app y generar más conductas delictivas. No hay solo suplantación de identidad, eso es solo lo que está a la vista, no es lo único; lo diré categóricamente, no es solo que se transfieran los $30, sino que al final del día es una plataforma que violenta mis datos personales", expuso Karla Alas de Duarte, abogada especialista en cibercrímenes y parte de la mesa que en su momento trabajó en la redacción de la LECDIC.

Alas dijo que si bien la Ley ya lleva cinco años en vigencia, los métodos de investigación no han cambiado. Sostuvo que la Unidad de Delitos Informáticos de la PNC y la Unidad de Patrimonio de la FGR no dan abasto. "En la Policía apenas hay dos peritos informáticos para todos los casos a nivel nacional y en la Fiscalía hay casos de 2016 que no avanzan. Los atrasos seguirán de seguir así y si no comienzan a crearse equipos multidisciplinarios para resolver esto", añadió.

Ambas especialistas sostienen que debido a esta carencia estatal para investigar los delitos informáticos, lo importante es que también los ciudadanos tomen cartas en el asunto. "Acá nadie nos puso una pistola para abrir la Chivo, los datos se dieron voluntariamente. Hay que hacer conciencia. La gente no se lo cree hasta que le pasa y el problema es que la gente deja abierta sesiones, no sabe ocupar las plataformas. El cuidadano debe preocuparse por aprender", exhortó Alas.

La actual Asamblea Legislativa analiza una serie de reformas a la LECDIC, las primeras desde su creación, que podrían aprobarse esta semana.