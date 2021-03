Fiscalía reitera que René Figueroa lavó $3.7 millones

“Mientras no sea vencido en juicio, yo me considero inocente”, fueron las palabras que dijo ayer el ex ministro de Seguridad, René Figueroa, durante la audiencia preliminar en la que la Fiscalía General de la República lo acusa por lavado de dinero.



El Juzgado Tercero de Instrucción realizó ayer la audiencia preliminar contra Figueroa y el próximo 26 de marzo determinará si el exfuncionario es enviado a juicio. El representante fiscal aseguró que han presentado un dictamen de acusación “robustecido” con el que esperan que los imputados sean enviados a la siguiente etapa, que es la de juicio.



“Se tiene acreditado el incremento patrimonial injustificado que ha tenido tanto el señor René Figueroa como su esposa, además de las conductas que ellos realizaron por medio de las sociedades de las que son socios”, dijo el fiscal del caso.



Según el dictamen fiscal, el monto acreditado como incremento patrimonial no justificado de Figueroa y su cónyuge, Cecilia Alvarenga de Figueroa, es de $3.7 millones. El periodo investigado por Fiscalía es desde 2004 a 2015.



El representante del Ministerio Público señaló que el mecanismo que los imputados utilizaron para lavar el dinero fue a través de depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias y la utilización de dos sociedades para comprar inmuebles. Toda la prueba fue admitida.



Con respecto a la prueba pericial han incluido el perfil económico de los imputados, con la que determinarán si tenían la capacidad económica para manejar grandes cantidades de dinero en el sistema financiero, tal como lo hicieron.



Ni Figueroa ni su abogado defensor quisieron ahondar en el caso.