Fiscalía se paraliza por deuda de $4.6 millones

Edwin Molina, gerente general de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció ayer que el trabajo de la institución podría verse muy limitado en los próximos días, al punto que las autoridades ya están pensando en cesar funciones en algunas oficinas. Esto es debido a los $4.6 millones que acumula la Fiscalía de deuda desde el año pasado.Molina afirmó que la institución cerró 2016 con una deuda que rondaba los $5 millones, y que en enero y lo que va de febrero el Ministerio de Hacienda solamente les ha transferido $469,000, con lo cual se ha priorizado el pago de los pequeños y medianos proveedores.El funcionario explicó que uno de los máximos peligros que corre la institución es que los contratos de arrendamientos de todas las sedes fiscales venzan el 31 de marzo próximo. En este rubro, la deuda acumulada es de un poco más de $1 millón.“Si no tengo ningún refuerzo presupuestario, no puedo renovar ningún contrato de arrendamiento. Y si no tengo ningún lugar dónde estar, toda la operatividad se afecta... Si no tengo contrato vigente y estoy habitándolo hay un compromiso adquirido, pero para formalizar el contrato, si no tengo crédito presupuestario, va a haber un desfase en el tiempo”, advirtió Molina.El vocero de la Fiscalía afirmó que otra de las áreas preocupantes de la deuda son los $307,489.86 que se acumulan con una distribuidora de combustibles. Después de 30 días de haberse vendido el contrato, la empresa le dio un plazo de cinco días hábiles a la Fiscalía para honrar la deuda y no cortar el suministro. El plazo venció ayer.“Este año no iniciamos la licitación (de combustible), porque sabiendo que teníamos esta deuda, difícilmente nos iban a venir proveedores”, dijo el funcionario.El gerente de la Fiscalía General aseguró que también se ha acumulado una deuda por aproximadamente $600,000 en otras áreas (ver recuadro).Molina expresó que el principal problema es que la deuda ya ha empezado a correr este año, en el que ya se han comprometido $213,000.El gerente de la FGR afirmó que el fiscal general, Douglas Meléndez, no pudo viajar a la reciente reunión de fiscales en Brasil para enlazar la investigación del caso Odebrecht, porque la institución no tenía los $12,000 que costaba el viaje.Según el gerente, la invitación al evento llegó dos días antes del encuentro, por lo que tampoco se pudo buscar financiamiento en cooperantes para el viaje.Molina enfatizó en que otra deuda que se mantiene –ya que fue sacada de la partida que se le asignó a la institución– son los $2.3 millones que todavía se le adeudan al bufete de abogados que representó al país en recientes litigios internacionales.El vocero de Fiscalía aseguró que el año pasado solo recibieron $2.5 millones del dinero de las contribuciones especiales, lo que representa el 4.39 % del total de los fondos repartidos.Según datos oficiales, la Fiscalía mantiene así un déficit presupuestario de $22 millones. La institución había solicitado $91 millones para este año, pero se le asignaron $69.3 millones en el presupuesto, de los cuales $22.5 millones están comprometidos con créditos internacionales. Según el gerente, la institución requiere $123 millones anuales para trabajar adecuadamente.