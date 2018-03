Fiscalía solicita más embargos de cuentas en caso Saca

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer al Juzgado Séptimo de Paz el embargo de los bienes y cuentas bancarias de todas las personas acusadas en la segunda etapa del caso “Destape de la corrupción”, por el que ya estaban siendo procesados el expresidente de la República Antonio Saca y seis de sus colaboradores.



La fiscalía presentó esa petición en la audiencia inicial contra los 17 nuevos imputados del caso, a quienes la fiscalía acusa de haber lavado $22 millones que fueron desviados de cuentas del Estado.



Los fiscales solicitaron el embargo de la empresa ABC y la intervención de caja de las sociedades que continúan trabajando, para no afectar la estabilidad de los empleados. El ministerio público también pidió al juzgado que decretara la detención provisional con instrucción a 11 de los imputados, así como la instrucción con medidas sustitutivas a la detención para la ex primera dama de la República Ana Ligia Mixco Sol de Saca, quien se presentó a la audiencia en su contra; para el directivo de ANLE José Antonio Lemus Simún; y para el fundador de Funes y Asociados, César Funes Cruz. Hay tres acusados que no han sido capturados.



Lemus y Funes Cruz no acudieron a la audiencia porque están mal de salud, según sus abogados. La representación fiscal consideró que ambos, de avanzada edad, no representan peligro de fuga, por lo que solo solicitaron a la jueza imponerles una fianza.



En cuanto a la esposa del expresidente, la parte acusadora consideró que es necesario que se mantenga en libertad para no afectar a terceros, ya que ella es la única firma autorizada de cuentas vinculadas a algunas empresas de la familia Saca. Su defensa también pidió que sea procesada en libertad por razones de salud.



La fiscalía solicitó imponer una fianza por $500,000 para Mixco de Saca, Funes y Lemus. Los abogados señalaron que ese monto les parecía impagable.



La defensa también cuestionó que en el requerimiento la fiscalía no delimitó los actos puntuales en que cada uno de los imputados pudo haber cometido ilícitos.



El tribunal tomó anoche una decisión al respecto, pero la resolución será leída hasta este miércoles por la mañana.



Depósitos a ex primera dama



Durante la audiencia, la fiscalía señaló que los más de $500,000 que no pudo justificar la ex primera dama ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no representa el total de dinero con procedencia ilícita que ella recibió.



Según los investigadores, Mixco de Saca recibió 61 depósitos por $10,000, entre 2004 y 2009, los cuales fueron recibidos en una cuenta bancaria que no fue declarada ante Probidad.



Uno de los fiscales del caso explicó que algunos de los depósitos fueron hechos por los exfuncionarios de Casa Presidencial Pablo Gómez y Francisco Rodríguez, quienes ya guardan prisión provisional por lavado de dinero junto con el expresidente.



Las investigaciones fiscales, además, señalan que los depósitos hechos a la cuenta de Ana Ligia de Saca eran luego movilizados a otras cuentas vinculadas al expresidente. “Las cuentas de las sociedades que tienen participación fueron alimentadas durante el período presidencial... Todas las cuentas de las cinco csociedades estuvieron alimentadas, cuando él sale empezaron a hacer depósitos de sus cuentas personales desde $15,000 hasta $60,000 mensuales, una vez se acaban esos fondos entonces empieza ya a funcionar de manera estable, como antes de que llegara Saca a la presidencia”, explicó un fiscal del caso.



La fiscalía sostiene que las empresas de publicidad sirvieron para mover dinero del Estado hacia cuentas de Saca. El apoderado legal de ANLE, José Rivas, aceptó que esa agencia recibió dinero, pero que desconocían la procedencia del mismo.



OIE



Cuatro de los detenidos fueron empleados del Organismos de Inteligencia del Estado (OIE), entre ellos la imputada Sonia Guadalupe Morales de Reyes, quien es acusada de haber movido $5,488,0000, y Marina Enma Suazo Canjura, a quien le imputan una cantidad similar. Sus defensores aseguraron ayer que las imputadas movieron ese dinero porque trabajaron en el OIE, y que el dinero recibido sirvió para funciones administrativas de ese organismo.