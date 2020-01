Fiscalía sostiene que diputado Norman Quijano tuvo vínculos con pandillas cuando fue candidato a la presidencia

La Fiscalía General de la República (FGR) está convencida de que el diputado Norman Quijano González, expresidente de la Asamblea Legislativa, cometió los delitos fraude electoral y agrupaciones ilícitas en 2014. Las acusaciones se basan en videos y conversaciones telefónicas sobre supuestas reuniones del político con cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) previo a la elección presidencial de hace seis años.

Debido a los indicios de que cometió ilícitos, un grupo de fiscales especializados pidió ayer a la Asamblea Legislativa que haga un antejuicio para eliminar la inmunidad que tiene Norman Quijano, conocida como fuero constitucional, por ser diputado. La solicitud de la FGR es el primer paso para que el expresidente legislativo enfrente la justicia salvadoreña por delitos vinculados con pandillas.

"(Es) una investigación seria, compleja, que ha llevado bastante tiempo. Se han complementado los insumos de varias investigaciones y diferentes elementos probatorios que nos han llevado a hacer esta petición", explicó ayer el fiscal Álvaro Rodríguez, luego de presentar la petición en la oficina de recepción de correspondencia oficial, de la Asamblea.

Los señalamientos de la Fiscalía llegaron producto de lo que se conoció en el juicio del proceso llamado Operación Cuscatlán, donde un testigo protegido con la clave Noé confirmó las reuniones de políticos y exfuncionarios con cabecillas de la MS-13. Noé es un expandillero que decidió colaborar con las indagaciones fiscales a cambio de beneficios judiciales.

El testigo Noé declaró que, en 2014 y 2015, grabó a exfuncionarios y políticos que buscaron a la MS-13 para obtener apoyo electoral, incluido Norman Quijano, quien perdió la elección presidencial de 2014 como candidato de ARENA. Los videos fueron dados a conocer en diciembre pasado por el Juzgado Especializado de Sentencia A, a cargo del juicio.

Según las grabaciones, Norman Quijano pidió votos y ofreció a la MS-13 un programa de rehabilitación con $100 millones públicos si ganaba la presidencia. "Reunirme con los alcaldes para darles plata para que inviertan en rehabilitación, que asciende a más de $100 millones. Vamos a controlar el presupuesto", dijo el diputado a los pandilleros en los videos. Esas acciones considera el ministerio público que son delitos.

El artículo 295 del Código Penal de El Salvador castiga el fraude electoral con condenas desde los cuatro hasta los seis años de cárcel. Y el artículo 345 impone entre tres y 20 años de prisión por agrupaciones ilícitas. Las penas pueden aumentar si los delitos son cometidos por funcionarios o si se cumplen otros requisitos especificados en la ley. La FGR dijo que tiene videos, llamadas y testimonios como pruebas.

El juez Gogofredo Salazar, que se encargó del proceso, criticó a la Fiscalía porque no acusó a los políticos y exfuncionarios mencionados en las investigaciones. En las grabaciones aparecen el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exdiputado Ernesto Angulo; y el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. La Fiscalía agregó ayer que la investigación está abierta para acusar a otros involucrados.

La FGR dejó claro que depende solo de la Asamblea que Quijano pueda enfrentar la justicia. El fiscal Rodríguez calificó el fuero que goza el diputado como un "obstáculo" para presentar la acusación ante un tribunal, como en los casos tradicionales.

El siguiente paso es que los diputados formen una comisión especial en la que van a estudiar las acusaciones de la Fiscalía. El proceso debe determinar si existen indicios para despojar a Quijano del fuero que lo protege. El diputado va a tener la oportunidad de defenderse en esa especie de juicio político.

Si los legisladores quitan el fuero a Quijano, la Fiscalía debe acusarlo en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, según el Código Procesal Penal.

"Reitero: Que no he sido parte de ninguna organización delincuencial. Que no he entregado dinero a delincuentes, mucho menos pactado beneficios. Que soy inocente de los señalamientos que se me hacen", reaccionó Quijano en su Twitter. El presidente Nayib Bukele señaló ayer que los diputados deben quitar el fuero a Quijano para que enfrente la justicia.