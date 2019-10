Fiscalía sube a $508 millones en caso Salazar-Umaña

La estructura familiar que lideraron José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como "Chepe Diablo", y Juan Umaña Samayoa, exalcalde de Metapán, obtuvo ingresos injustificados de $508 millones entre 2003 y 2017. Eso sostienen las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.

La Fiscalía explicó que en el periodo de ampliación de la investigación, llamado Instrucción, obtuvo documentos que comprueban que el llamado clan Salazar-Umaña ingresó en sus empresas $508 millones sin justificar el origen. Lo que significa que hubo una nueva pericia que elevó el monto injustificado de $201 millones de las investigaciones iniciales: subió $307 millones respecto al anterior.

Según las investigaciones, son nueve personas, entre ellas "Chepe Diablo" y el exalcalde de Metapán, quienes tuvieron los ingresos sin justificación. Los otros imputados son Wilfredo Guerra (hijo de Samayoa), José Adán Salazar Martínez (hijo de "Chepe Diablo"), Sara Paz Martínez, Susana Nohemí Salazar, Romelia Guerra Argueta, Tránsito Ruth Mira de Guerra y Miriam Haydée Salazar de Umaña

Un fiscal de la Unidad Especializada de Delitos relativos al Lavado de Dinero aseguró ayer que los procesados evadieron $138 millones de impuestos que debían pagar por esos $508 millones que no reportaron como ingresos. Los procesados no cancelaron los impuestos correspondientes, por lo que volvieron legítimo el dinero en el mercado financiero, por ello cometieron el delito de lavado de dinero, agregó la FGR.

Según las investigaciones fiscales, la familia de Umaña Samayoa lavó dinero por medio de empresas de granos básicos y transporte vinculadas a la sociedad Agroindustrias GUMARSAL. Mientras que "Chepe Diablo" limpió el dinero ilegal a través de su conglomerado llamado Hoteles Salvadoreños (HOTESA), señalaron los investigadores.

"Luego de la instrucción se determinó que todos los procesados suman más de $508 millones de un capital percibido y no declarado. Y una cantidad de $138 millones de impuestos no pagados al Estado salvadoreño, y por lo tanto es dinero que se lavó dentro del sistema financiero y circuló dentro de la economía salvadoreña", dijo un fiscal del caso.

Los fiscales solicitaron ayer a la jueza Cuarta de Instrucción interina, Lila Álvarez, que admita la nueva pericia financiera contable que contiene el nuevo monto supuestamente injustificado que le acusan a "Chepe Diablo", el exalcalde metapaneco y los siete imputados más, en el caso denominado por la Fiscalía como GUMARSAL-HOTESA.

La solicitud fiscal ocurrió durante el inicio de la audiencia preliminar. El juzgado instaló ayer una audiencia reservada (ver nota secundaria), por disposición de la jueza Lila Álvarez, para definir si la Fiscalía recabó elementos que puedan demostrar que los imputados del clan Salazar-Umaña deben enfrentar un juicio por el delito de lavado de dinero.

El nuevo peritaje que ofreció la FGR no agradó a la defensa. Miguel Flores Durel y David Morales, abogados de "Chepe Diablo", dijeron ayer que, a su criterio, la jueza Álvarez no debe aceptar como prueba el estudio financiero porque la Fiscalía lo presentó fuera del tiempo que determina la ley y no permitió que los peritos de la defensa trabajaran en ella.

"Nosotros consideramos que la pericia es un pilar fundamental en cualquier caso de lavado de dinero y activos. Y aquí sostenemos que la ampliación de la pericia que se ha dado ha sido irregular, contraria a principios constitucionales. Nos quejamos de que nuestros peritos no tuvieron acceso a determinada documentación", dijo el abogado Flores Durel.

Los abogados agregaron que "no es cierto" que los imputados lavaron $138 millones, como asegura la Fiscalía. La audiencia podría extenderse durante dos semanas. La jueza todavía tiene pendiente resolver si acepta la nueva pericia que presentó la Fiscalía. El fiscal dijo que no tienen certeza de dónde provienen esos $508 millones.

LA PRENSA GRÁFICA dio a conocer el lunes pasado que la Fiscalía tiene en su poder información de las autoridades de Panamá y Guatemala que demuestran las actividades económicas internacionales del clan Salazar-Umaña.

En el pasado, "Chepe Diablo" ha sido perfilado por las autoridades como el cabecilla del cartel de Texis, una organización de tráfico de droga afincada en el occidente del país, aunque nunca ha sido acusado de ese delito. Entre 2014 y 2017, Estados Unidos lo consideró un capo.

Solo el exalcalde Juan Umaña enfrenta el proceso en prisión provisional luego de que lo capturó la Policía Nacional Civil (PNC) en octubre de 2018. "Chepe Diablo" está en libertad, con medidas sustitutivas, gracias a una orden de la Cámara Primera de lo Penal que le impuso una fianza de $200,000 en diciembre de 2017.

Ayer, al inicio de la audiencia, los imputados José Adán Salazar Martínez, Wilfredo Guerra Umaña, Transito Ruth Mira y Miriam Salazar de Umaña continuaban prófugos de la justicia.