Fiscalía suma nuevo informe de EUA en caso ciberataques

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla admitió incorporar como prueba un tercer informe que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que nuevamente se prueba la participación de dos de los acusados por los ataques cibernéticos contra LA PRENSA GRÁFICA y El Diario de Hoy.Ayer, durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó como primer incidente que se admitiera esta nueva documentación, bajo el argumento de que durante la etapa de instrucción (investigación) fue ofrecida como prueba; aunque vino al país cuando venció el plazo de investigación. La defensa de los imputados no se opuso a la petición fiscal y el juez decidió añadirla al proceso judicial. Este tercer informe, según el apoderado legal de este rotativo, Arístides Perla, vincula de nuevo al programador Ricardo Andrés Ortiz Lara y a Mayra Lisseth Morán Lemus, representante legal y accionista de la sociedad Blue Group, propietaria de Búnker.Este informe, al igual que los dos anteriores, demuestra que Ortiz Lara y Morán Lemus compraron alojamientos y dominios para clonar los sitios web de los periódicos. Además de que señala la creación de cuentas falsas de Facebook y Twitter.El otro incidente que presentó ayer la fiscalía fue que también se incorporará como prueba una bitácora de llamadas de un número telefónico de Guatemala. Esto debido a que Morán Lemús compró dominios y añadió un número de ese país. La defensa, compuesta por Bertha María DeLeón, le solicitó al juez que no la agregara porque la fiscalía tuvo más de un año para realizar la diligencia durante la etapa de instrucción. Sin embargo, el juez también decidió admitir esta nueva prueba.Dos de los incidentes que presentó la fiscalía serán resueltos al finalizar la diligencia, según informó el juez de Instrucción.La abogada DeLeón dio a conocer un total de 20 incidentes. Uno de ellos fue solicitar que no se aprobara el peritaje realizado a las evidencias que fueron incautadas el 11 de noviembre de 2015 en una vivienda localizada en la urbanización Madre Selva 2, en Santa Elena, donde operaba Búnker.La defensora considera que esa prueba puede estar alterada debido a que ingresaron a la oficina fiscal de San Marcos hasta en enero de 2016.“Verificamos que los objetos incautados tenían como fecha enero de 2016 y no noviembre. Desconocemos en qué lugar estuvieron incautados, se desconoce quién estuvo a cargo. Esta no debe ser admitida como prueba válida porque se hizo una serie de violaciones”, sostuvo la abogada, quien además dijo que no existió una bitácora del procedimiento.DeLeón, además, le dijo al juez que desechara la declaración del testigo Gabriel Trillos, director editorial de Grupo LPG, debido a que en su testimonio involucra a personas que no están procesadas en el caso. “El motivo del rechazo es porque el testimonio es totalmente impertinente a los hechos. Él (Trillos) estaba relacionando a imputados que no aparecen en este proceso judicial”, sostuvo la abogada.Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella le argumentaron al juez que la declaración del testigo es importante porque detalla que el día de la clonación él recibió un mensaje de texto de un número de contacto identificado como Nayib Bukele.“Los incidentes de la defensa carecen de validez. Todos los peritajes son necesarios en el proceso, además de que la declaración del testigo es importante”, manifestó la fiscal del caso.De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, el sábado 6 de junio de 2015, Trillos recibió un mensaje de texto de ese número de contacto: “Tercera Ley de Newton: Con toda acción ocurre siempre una reacción de la misma fuerza pero con sentido contrario”, señala la acusación fiscal.Luego, el 14 de junio de ese mismo año, este mismo contacto le escribió: “Veo que han parado, por la razón que sea, nosotros vamos a parar también. Si vuelven a atacar, vamos a tener que irnos con todo. No lo deseamos, pero estamos bien preparados”, escribió el contacto identificado como Nayib Bukele.La fiscalía reiteró ayer que el contacto identificado como Nayib Bukele aparece en varias conversaciones entre los seis implicados. Una de ellas fue con José Carlos Navarro, alias “Payaso sin gracia”, quien, según la fiscalía, el 10 de junio de 2015 le pidió que viera la nueva cuenta que tiene @eIsalvador.com, y le explicó que es igual a la de El Diario de Hoy, solo que con i, eisalvador.com.Asimismo, la imputada Sofía Medina, gerente de comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador, conversó con Navarro y le preguntó si no le había escrito Nayib, debido a que este rotativo publicó que investigaban plazas en la Alcaldía de San Salvador. Después de eso, Navarro le escribió: “Tenemos que empezar con todo”, más adelante Navarro, en alusión a N (contacto Nayib Bukele), según relató la fiscal del caso.Lara, Morán, Domínguez, Navarro y Medina son procesados por los delitos de falsedad material, violación de derechos de autor y derechos de conexos, y agrupaciones ilícita y violación de distintivos comerciales. El juez continuará hoy la audiencia inicial con la participación de la defensa. Explicó que será hasta finalizar cuando dará a conocer su resolución sobre los incidentes que presentaron los abogados. Al final de esta audiencia debe decidir si envía o no a juicio a los imputados.