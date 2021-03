“Fiscalía tendría que proceder contra los demás youtubers que iban detrás de mí”: Daniela Genovez

La excandidata del partido FMLN, Daniela Genovez manifestó, en una entrevista televisiva, "sentirse insegura" al salir a la calle después de haber sido víctima de agresiones por parte de Roberto Silva, quien administra un canal de youtube llamado “El poder del pueblo”, afín al Gobierno.

En una entrevista en TVM televisión migueleña, Genovez, reiteró tajantemente que la agresión que supuestamente realizó a uno de los compañeros de Silva "nunca sucedió". Agregó que presentará una acusación privada por difamación, "esta persona dijo que yo lo había insultado, cuando tal hecho nunca ocurrió", dijo.

"Dijo en un video 'me lo susurró en el odío', ¿cómo se le ocurre que dos mujeres que iban entrando solas a un hotel van a agredir como a 50 personas que estaban ahí, hombres todos?, ¿cómo se le ocurre que voy a llegar a decirle al oído una barbaridad?. Eso es algo que no tiene ninguna lógica, que no pudo haber ocurrido", aseveró.

La excandidata a diputada por San Salvador confesó además que tras las agresiones sufrió una crisis de ansiedad. Genovez también criticó el actuar de las instituciones a las que acudió minutos después de la agresión.

La militante del FMLN dijo que pidió ayuda a los agentes de la Policía Nacional Civil que presenciaron los hechos, asistió a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de los Derehcos Humanos, ambas instaladas en el hotel donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realiza el escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales de El Salvador, pero ninguno intento detener a Silva.

En ese sentido, Genovez afirmó que la Fiscalía tendría que investigar por qué los agentes de la PNC no actuaron en flagrancia, así como también debería de proceder contra los jóvenes que acompañaban a Roberto Silva en la persecusión de la que fue víctima.

"La Fiscalía tendría que investigar esos hechos, tendría que proceder contra ellos, tendría que proceder contra los demás youtuber que iban detrás de mi, yo no los pude ver en el momento pero están en el video", dijo Genovez.

El supuesto comunicador, ahora ya detenido por las autoridades, quien en su canal de Youtube comparte amplia información a favor de Nayib Bukele, hizo una transmisión en vivo el pasado sábado en la que le reclama a Genovez por, supuestamente, insultar a otros colegas, lo cual no se escucha en dicha grabación.

En el vídeo se ve que sigue a la efemelenista hasta el local asignado al FMLN dentro del hotel y se escucha que le dice: “por qué va huyendo cobarde”.

Un agente policial los confrontó por estar en zona restringida, pero lo amenazaron diciéndole: “Ahorita le vamos a tirar a la autoridad superior”.

Al preguntársele quién le había dado la credencial y si trabajaba para la radio del gobierno también arremetió contra los periodistas.

El fiscal general, Raúl Melara confirmó el mismo sábado que había recibido al menos cinco denuncias desde la sede en donde se encuentran desarrollando el escrutinio final de las pasadas elecciones del 28 de febrero.