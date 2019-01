Fiscalía tiene un mes más para acusar por crimen de Carla Ayala

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres informó ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene hasta febrero próximo para entregar el dictamen de acusación contra los 14 agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), acusados de haber encubierto o participado en el crimen de la agente Carla Ayala, quien fue asesinada en diciembre de 2017 tras la fiesta de fin de año de esa unidad élite.

El tribunal notificó a la Fiscalía que tiene hasta el 1.º de febrero para presentar el documento, ya que tenía previsto presentarlo ayer creyendo que el plazo venció el 26 de diciembre pasado.

El ministerio público cuenta con más días para incorporar más pruebas contra los acusados de feminicidio agravado de la agente Ayala.

El fiscal del caso no quiso adelantar qué elementos está listos para incorporar al proceso, porque el caso tiene reserva. "No es que nos hayan dado otro plazo; el plazo original vencía el 26 de diciembre, pero por las vacaciones se prorrogaba hasta esta fecha. No vamos a presentar la acusación este día, ya que nos corre todavía tiempo para incorporar otros elementos de prueba que todavía no habían llegado a la Fiscalía", dijo el representante de la Fiscalía.

El principal acusado Juan Josué Castillo, alias Samurái, todavía es prófugo de la justicia. Según la acusación fiscal, él disparó a la agente y luego desapareció su cadáver.

La Fiscalía todavía no ha dado a conocer cuál fue la causa del asesinato de Carla Ayala. El director de la Policía, Howard Cotto, ha insistido en que se trató de un crimen de desprecio a Carla por ser mujer, y que no estuvo relacionado con el hecho de que ella pertenecía a una unidad disciplinaria de la PNC.

Otros de los procesados son César Flores Castro, exjefe del GRP; y el inspector Pablo Estrada Villalobos, quien estaba a cargo del GRP el día de la fiesta.

Los demás procesados son Edwin Esquivel Chávez, acusado de ayudar a Castillo a trasladarse al oriente del país; Carlos Flores Fernández, acusado de encubrimiento; Ovidio Antonio Pacheco Morales; Wilfredo Hernández; Salvador Enrique Chávez, procesado por incumplimiento de deberes porque formaba parte del dispositivo de captura de Castillo Arévalo y le permitió huir; Álex Ovidio López Martínez, también acusado por incumplimiento de deberes, ya que dirigía el dispositivo para capturar al agente Castillo Arévalo; y Víctor David López Castillo, alias "el Piojo", quien tenía en su poder el teléfono de la agente Carla Ayala.

El cadáver de la agente fue localizado 250 días después de su asesinato. En septiembre de 2018, las autoridades exhumaron sus restos en el cantón Los Hornos, del municipio de San Francisco Javier, en Usulután, después de dos intentos fallidos en dos sectores del país.