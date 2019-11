Fiscalía: videos son de políticos negociando con pandilleros MS

La Fiscalía General de la República (FGR) describió ayer de manera verbal ante el Juzgado Especializado de Sentencia A los videos que demuestran las reuniones de políticos del FMLN y ARENA con cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) para buscar apoyo electoral, en el juicio conocido como Operación Cuscatlán.

Una fiscal del caso detalló frente al juez que en un video aparecen reunidos con pandilleros el exdiputado Ernesto Angulo y el excandidato a presidente de la República Norman Quijano, de ARENA. La representante de la Fiscalía agregó que Quijano solicitó a la MS-13 que lo apoyaran para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014.

"En el minuto 24:44, el señor Quijano les expresa (a los pandilleros) que si querían tener otra historia con un gobierno diferente, para ver un cambio verdadero, necesitaba tener el 9 de marzo ( de 2014) su voto", dijo la fiscal en el relato de la reunión entre la MS-13 y el diputado Norman Quijano.

Quijano ayer volvió a negar, a través de su cuenta de Twitter, la reunión con pandilleros, aunque la Fiscalía asegura que existen videos. "Reitero, yo no me he reunido a pactar con delincuentes", dijo. Noé, un expandillero que dio su confesión en el juicio a cambio de que la Fiscalía le dé beneficios judiciales, ya había revelado esa reunión semanas atrás.

La fiscal también explicó los videos en que aparece Arístides Valencia, exministro de Gobernación en los gobiernos del FMLN. El exfuncionario de izquierda negoció el ingreso del FMLN en algunos territorios como San Luis La Herradura (departamento La Paz).

En otro video, según la Fiscalía, aparece reunido el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, con pandilleros. En la grabación se ven "fajos de billetes con cinchas", agregó la fiscal. El testigo Noé dijo durante el juicio que Muyshondt fue el encargado de darle $69,000 a la MS-13 en nombre de ARENA. "Yo fui a pagar una extorsión", ha dicho Muyshondt.

Los fiscales tuvieron que describir los videos porque solicitaron que se tuvieran válidos como prueba sin que se reprodujeran en la sala de audiencias. El juez Godofredo Salazar reiteró ayer que los videos no se reprodujeron porque la FGR, en acuerdo con la defensa, lo pidió el 7 de octubre, primer día del juicio.

La FGR quiso desligarse de la no reproducción de videos, pero el juez le dijo: "No se puede ni se vale pretender dañar la imagen de una institución para salvar la imagen de otra institución".

Ayer por la tarde, la FGR pidió al juez que imponga condenas máximas contra los 425 acusados: 30 años de cárcel por homicidio, 15 años por organizaciones terroristas, seis años por agrupaciones ilícitas , 10 años por intento de homicidio y 15 años tráfico de armas. El juicio sigue hoy.