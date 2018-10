Fiscalía vuelve a pedir aplazamiento de juicio contra alcalde de Nueva Esparta

El Tribunal de Sentencia de La Unión, aplazó por segunda ocasión, la vista pública en contra del alcalde de Nueva Esparta, Manrique Villatoro, el exsecretario de la comuna y dos personas más que se dedican a la compra y venta de ganado.

Villatoro y el exempleado de la comuna Juan Carlos Jiménez son procesados por el delito de falsedad documental agravada en la emisión de cartas de ventas; mientras que los imputados Cristino Umanzor es acusado de uso y tenencia de documentos falsos, y Marvin Nahúm Escobar, es por señalado por contrabando de mercaderías.

La solicitud para el aplazamiento de la vista pública, al igual que la vez anterior, fue hecha por la representación de la Fiscalía General de la República (FGR), y justificó que no podrían compadecer "por motivos de salud".

"Nosotros estamos viniendo a las audiencias y no se que pasa con la Fiscalía al no haberse hecho presente y nos preocupa porque nosotros venimos de tan lejos con los testigos que van a desfilar y esto complica las cosas porque hay que volver a reprogramar", expresó el alcalde Villatoro.

La primera vez que se aplazó el juicio fue el 1° de octubre, también a solicitud de la representación fiscal, quien en ese momento señaló que no estaban preparados debido a que no se podía contar con la presencia de dos testigos calificados como importantes en el proceso; uno porque no había sido localizado para ser citado y otro por falta de transporte.

Ayer tras informar del aplazamiento de la vista pública, el juez Cristóbal Reyes, informó que el Tribunal ha reprogramado una nueva fecha para la realización del juicio, el cual está previsto para el próximo 26 de octubre a las 9:00 am.

El proceso contra los imputados está relación al decomisó de seis cabezas de ganado en un procedimiento realizado el 29 de julio del 2016, en un punto fronterizo no autorizado de Concepción de Oriente.

Horas después de la incautación se presentó el procesado Cristino Umanzor a reclamar el ganado y presentó seis cartas de ventas que según la Fiscalía, habían sido extendidas el mismo día en la Alcaldía de Nueva Esparta y las cuales estaban firmadas por el jefe edilicio.