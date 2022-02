Fiscalía y Tribunal sin saber del paradero del youtuber Roberto Silva

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador reprogramó este miércoles 16 de febrero el inicio del juicio contra el youtuber Roberto Silva Rugamas, quien es procesado por el delito de desacato en perjuicio de Jorge Schafik Handal, exdiputado del FMLN.

El motivo de la reprogramación, según informó la fiscal del caso, es porque el imputado no se hizo presente.

"De acuerdo a lo que consta en el expediente, no tenemos conocimiento o no hay notificación alguna hacia Fiscalía sobre el lugar en el que se encuentra físicamente el imputado. Sabemos que la Cámara le otorgó al imputado medidas sustitutivas con la imposición de una medida económica de $3,000 pero a la fecha, esta representación fiscal no ha sido notificada si esa caución económica fue cancelada por el imputado y que se encuentra probablemente gozando de una medida sustitutiva a la detención provisional tal cual ordenó la Cámara", detalló la representante del ministerio público.

La fiscal también informó que Silva enfrenta otro proceso con otro juzgado y que este, de acuerdo a lo que dijo la defensa del imputado, mandó a Silva a resguardarse a un centro penitenciario del área metropolitana, pero no se hizo presente.

"Para conocimiento de este tribunal no se encuentra certeza del lugar físico de donde se encuentra el imputado", finalizó la fiscal.

El juicio se reprogramó para el 21 de marzo.