Fiscalía ya trabaja con el FBI en investigación del ataque a opositores del Gobierno

El fiscal general, Raúl Melara, afirmó este jueves que ya pidieron al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, revisar las pruebas que recopilaron sobre el ataque a simpatizantes del FMLN, donde dos fueron asesinados el pasado 31 de enero.

"Seguimos depurando la prueba, pedimos el apoyo del FBI como dijimos para poder revisar todos los videos que están en poder la Fiscalía y esperamos que el proceso se realice sin ningún problema", afirmó esta mañana el fiscal ante los medios de comunicación tras la reunión que tuvo con el Cuerpo Diplomático del país en la que abordaron el Plan de Acción Electoral.

El pasado miércoles 3 de febrero, Melara afirmó que el FBI ofreció contribuir con la fiscalía dentro del proceso “es probable que sí aceptemos la ayuda del FBI”, dijo en una conferencia de prensa.

Esto ocurrió, luego que a través de su cuenta de red social Twitter, la Policía Nacional Civil publicara un video del hecho señalando a la Fiscalía de no haber mostrado todos los videos a la prensa.

Según la fiscalía, en el material que ellos publicaron se observa a uno de los simpatizantes del FMLN disparando contra el agente PPI, Diego Alvarado Peña y la otra persona que viajaba con él en el vehículo azul, Hyundai Elantra.

El presidente de la República, Nayib Bukele, cuestionó a la fiscalía general, pero en ese momento aseveró: “La presidencia no tiene porque intervenir en las investigaciones de la fiscalía, el fiscal general de la República no se debe a nadie, no se debe al presidente de la República”.

El ataque fue ampliamente condenado por la comunidad internacional, partidos políticos, organizaciones, la Iglesia Católica y el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa.

El pasado 5 de febrero, el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, decretó instrucción formal con detención contra los tres sospechosos (Héctor de Jesús Castaneda, Roberto Carlos Coto de Paz y Diego Alvarado Peña) por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

La Fiscalía aseguró el mismo viernes que la prueba balística indicó que el agente policial de Protección a Personalidades Importantes (PPI), Diego Francisco Alvarado Peña, disparó contra los militantes del FMLN. Sin embargo, su abogado defensor, Edgar Ernesto Rivas argumentó que la prueba de balística no revela quién disparó en contra de su defendido.