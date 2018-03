Fito Menéndez sacó su rabia con Alianza

Lee también

El segundo arquero del Club Deportivo FAS, Adolfo Menéndez Júnior, se desquitó en la red social Twitter toda la tensión y sacó su bronca contra sus rivales del Alianza, a los que los tigrillos vencieron este domingo por la mínima diferencia.“Solo a traer ibas a venir, hdp (hijo de p...). Aquí están tus ‘gatitas’ .I. Esto es para vos. FAS, tú puedes carajo”, escribió el guardametas de los santanecos en la red social unos minutos después del agónico gol de Raúl Renderos en el tiempo de descuento, con el que batieron a los albos.Minutos después, el guardameta fasista aclaró que el tuit no iba dirigido a la afición del Alianza, sino a un jugador en específico que en el pasado vistió los colores del equipo. Según lo mencionado por Menéndez, escucharon una entrevista del referido jugador (de quien no dio el nombre) a una emisora local y, en esta, el jugador aliancista, con aparente pasado en FAS, se refería de manera despectiva a la actualidad del equipo santaneco.“Yo no he ofendido a la afición de Alianza ni nada, pero un jugador dijo algo contra de FAS que me molestó y para él va mi tuit”, agregó Menéndez Júnior, quien anexó una fotografía de una de las pizarras de los camerinos del Óscar Quiteño donde puede leerse la transcripción de la supuesta entrevista con el jugador de los capitalinos.El FAS no pierde desde la jornada 10 y suma, con este gane, tres juegos invicto en el torneo Clausura, lo que le permitió escalar del décimo al octavo lugar y colarse entre los equipos con chances de llegar a los cuartos de final del torneo.Además, los santanecos fueron derrotados por el Alianza por 3-1 en la primera vuelta, en el estadio Cuscatlán, lo que podría explicar el “desahogo” de Fito Menéndez Jr., quien incluso escribió luego un tercer tuit para reiterar su mensaje: “Respeto a la afición de Alianza y demás jugadores, pero no me gusta que hablen mal de FAS”.