“Flor García no es un porcentaje, es una persona humana”; se cumplen 36 días de su desaparición

Diferentes organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y familiares de Flor García, se pronunciaron la mañana de este miércoles en el municipio de Acajutla, Sonsonate, como medida de presión para exigir a las autoridades del Gobierno, Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) agilizar el proceso de investigación para resolver su desaparición.

Ellos señalaron que en reiteradas ocasiones han acudido a la FGR; sin embargo, la única respuesta que han obtenido ha sido de 'esperar'. Además, consideraron que no se le ha dado importancia al caso. “Llegaron a un punto donde nos dijeron que mi hermana tal vez se había ido con otra persona, entonces sentimos que no le estaban dando la importancia a su desaparición”, dijo Isabel, hermana de Flor García.

Por su parte, Jorge García, sobrino de Flor, criticó que el Fiscal General, Raúl Melara, no se reuniera con ellos para conversar sobre el caso, por estar fuera del país. Al mismo tiempo, criticó al Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y al director de la PNC, Arriaza Chicas, se reunieran con ellos únicamente por “una foto”.

Las organizaciones criticaron que desde el Ejecutivo y la FGR, se trate de invisibilizar las desapariciones de mujeres en el país.

“Este es un delito y no se está haciendo nada para investigar y profundizar en los casos. No podemos sonreír ante el mundo, porque hay mujeres, compañeras y amigas que no sabemos dónde están, ni sabemos cuándo regresarán”, mencionó Ada Sánchez, de Colectiva Feminista.

Al mismo tiempo, las organizaciones defensoras, señalaron que durante el 2020 se contabilizaron más de 500 mujeres desaparecidas en el país, por lo que exigieron a las autoridades no justificar los casos, y sobre todo, garantizar sus derechos como lo establece la ley.

Flor García, lleva 36 días desaparecida, desde el pasado 15 de marzo. Familiares y amigos continúan una insaciable búsqueda para encontrar a la mujer de 33 años. Las autoridades aún no detallan sobre el avance en las investigaciones para dar con su paradero.

El último conocimiento sobre Flor García, fue cuando había decidido viajar desde Cojutepeque, Cuscatlán, hacia San Salvador, en busca de insumos para el consultorio odontológico donde era asistente.

Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y familiares de Flor García, se pronunciaron este día en Acajutla, #Sonsonate. Se cumplen 36 días de su desaparición, y ellos exigen a las autoridades, resolver este caso, y proteger la vida de las mujeres en el país. pic.twitter.com/QFxl7q2C9e — LPGDepartamentos (@LPGDptos) April 21, 2021