Flores confirma que no buscará alcaldía

Cristian Flores Sandoval confirmó su renuncia a ser el candidato por el partido ARENA en las próximas elecciones municipales buscando ganar la Alcaldía de San Miguel, decisión que fue conocida al circular una carta en redes sociales en la que indicaba que la causa era “que no existe una estructura departamental sólida que se comprometa con la defensa del voto durante los comicios del próximo año”.

Flores, quien resultó ganador en las elecciones internas del pasado 23 de julio, indicó que su renuncia no es por falta de dinero ni por problemas personales, sino porque no obtuvo ningún tipo de apoyo de parte de las directivas municipal y departamental, por lo que no valdría la pena invertir recursos para tratar de ganar la alcaldía migueleña cuando el mismo partido no estaría interesado en obtenerla.

“Yo reitero mi renuncia, se lo expresé al COENA, y precisamente al ingeniero Mauricio Interiano (presidente), que me ha mostrado su aprecio y su amistad. Fui claro y le dije que en estas circunstancias y ante una dirección departamental poco objetiva, que no está pensando en ganar San Miguel, yo decidí retirarme de esta candidatura, y lo reitero”, dijo en un programa radial de inicios de esta semana, y posteriormente lo confirmó en entrevista telefónica brindada a LA PRENSA GRÁFICA.

El empresario enfatizó que no está renunciando al partido y agregó que incluso está dispuesto a continuar trabajando en el fortalecimiento de las bases tricolor de cara a las próximas elecciones presidenciales, para lo cual ya se encuentra formando un movimiento ciudadano.

“A todas esas personas que nos han apoyado quiero reiterarles mi compromiso de trabajar por San Miguel y por El Salvador desde cualquier trinchera. Estamos haciendo incluso un movimiento político ciudadano, estamos a punto de construir un instituto político en San Miguel, ya que no ha existido uno”, indicó.

Luis Alfredo Quintanilla, director ejecutivo de la oficina departamental de ARENA en San Miguel, explicó que la decisión de nombrar al nuevo candidato recae en el COENA.

Agregó que esta semana esperan conocer la respuesta para hacer el anuncio oficial, y que ningún miembro de la directiva departamental de su partido se puede pronunciar sobre las declaraciones de Cristian Flores.