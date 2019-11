Fondo advierte al Estado que use bien el dinero

Que se abstengan de adquirir obligaciones sin tener el dinero para pagarlas y que usen bien los recursos financieros del Estado fue el llamado de atención que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo al Estado salvadoreño.

Una misión de ese organismo internacional se encuentra en ronda de consultas en el país, y ya sostuvo reuniones con el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

En esos encuentros hizo ver la necesidad de optimizar los recursos públicos y evitar la adquisición de más deuda.

Aceptan. Las fracciones legislativas aceptaron que aumentaron el FODES sin tomar en cuenta de dónde iban a salir lo más de $120 millones que se requieren para financiarlo.

Para mostrar uno de las decisiones tomadas sin considerar cómo iban a pagar, el Fondo sacó a colación el aumento de 2 % al FODES, que a partir del 2020 será del 10 % y ya no del 8 %.

"Para nosotros es más importante ver el presupuesto 2020, ahora nosotros hemos discutido con el Gobierno los planes del presupuesto y estamos interesados en discutir con ustedes también los planes porque están riesgos en el futuro si hay otros gastos que son aprobados y no tienen recursos financieros, si no deuda", dijo la jefa de misión del FMI, Alina Carare, antes de iniciar la reunión con jefes y subjefes de los grupos parlamentarios.

Fue en marzo de este año que los diputados aprobaron el aumento que se implementará a partir de enero del 2020. El entonces presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, avaló el aumento.

En ese sentido, los diputados ayer asumieron su culpa por aprobar el aumento sin que la nueva administración del Ejecutivo estuviera en funciones, aún sabiendo que sería esta la encargada de ejecutar la medida adoptada.

"La política salvadoreña es bastante dinámica y pues sí hay ciertas decisiones que nosotros hemos tomado, no voy a decir que no he sido parte de ellas, en las que no las hemos consultado con el Ejecutivo, en el caso muy particular con el aumento del FODES, el Ejecutivo actual no había tomado posesión del cargo y, por lo tanto, no tuvimos su punto de vista al momento de dar ese 2% al FODES", reconoció el presidente de la Asamblea Legislativa , Mario Ponce.

Similar opinión tuvo el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, quien también instó a acatar el llamado del FMI: "Aquí se cometieron algunos errores porque aprobamos leyes sin que el Ejecutivo de ese momento o el actual estuviera".

La representante del Fondo destacó que la tasa del crecimiento económico nacional se ha mantenido estable "pero la economía mundial está en un período de desaceleración" y que por esto es importante estar pendiente de los resultados arrojados en el tercer y cuarto trimestre.

En vista de lo anterior y de que la Asamblea ya comenzó la discusión sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2020 que el Ejecutivo presentó, el diputado de ARENA, Donato Vaquerano, dijo que el país no debe abusar del gasto.

"No estamos en una posición de mayor endeudamiento, estamos en una posición de tratar de gastar menos y ser más eficientes en el uso de los recursos que tenemos", declaró Vaquerano.

Por su parte, el diputado del FMLN, Víctor Suazo, recomendó al Ejecutivo estar abierto a las observaciones que hacen al proyecto de presupuesto presentado.

El FMLN hizo durante esta semana diversos reparos, entre esto que se presenta un aumento en la partida de gastos financieros.