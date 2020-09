Fondos para veteranos entrampan acuerdo

Condicionada. Así está la distribución y asignación de $250 millones, fondos que provienen de un préstamo emitido como parte de los $2,000 millones que se autorizó adquirir para el manejo de la emergencia por el coronavirus.

En la propuesta de distribución que presentó el Gobierno, se destinaban $12 millones para el pago de pensión de veteranos y excombatientes de la guerra. Este sector ha denunciado que el Estado les adeuda varios meses de pensión y exigen el pronto pago.

Ante ese escenarios, los partidos ARENA y el FMLN han hecho sus respectivas contrapropuestas, en común tienen que aumentan el fondo que se destinaría al sector de veteranos y excombatientes.

Por un lado, ARENA pide que al menos se den $30 millones, con este monto se pueden sufragar el pago de la pensión de al menos tres meses.

"Es dinero que debería de estar dentro del presupuesto y que ellos no lo incorporaron... Nosotros estaríamos de acuerdo, incluso, en no solo poner $12 millones si no subirle a unos 30 millones", detalló el subjefe de fracción tricolor, Julio Fabián.

El FMLN, por su parte, pide que se den $68 millones. De acuerdo con los cálculos de la fracción, con ese monto se cubre lo que no se ha pagado y lo que falta del año.

"$12 millones solo les resuelve un mes y ya van en el quinto de atraso. En el otro (préstamo) van a querer meter otros $12 millones llevar así a los veteranos, entonces, nosotros hemos dicho no, a los veteranos por ley les corresponde un presupuesto establecido que resuelva todas sus necesidades que están en la ley", manifestó el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Hándal, al ser consultado sobre el tema.

Por su parte, el diputado de GANA, Numan Salgado, dijo que las fracciones de ARENA, FMLN y PDC están intentando extorsionar al Gobierno al proponer dictámenes parciales de incorporación de fondos y al intentar modificar los montos destinados para cada rubro.