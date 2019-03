Forever busca ley para la cultura de la integración

La Fundación Forever iniciará la discusión con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa y un delegado del gobierno del presidente electo Nayib Bukele para crear un anteproyecto de ley para la cultura de la integración.

Así lo confirmó Alejandro Gutman, presidente de la institución, quien aseguró que la discusión inicia hoy y se prolongará hasta el sábado, pero que se mantendrá por el tiempo que sea necesario hasta lograr la ley.

"No queremos una ley que salga para tres días; queremos una buena ley y no puedo decir cuándo estará lista, pues hay que discutirla el tiempo que sea necesario", dijo Gutman.

El presidente de la fundación aseguró que los problemas de desigualdad social del país no se resolverán sin la participación de todos los salvadoreños, "no es algo que una ley o un presidente pueda cambiar per se, deben participar todos en la solución".

Para hoy, a las 8 de la mañana, está prevista la primera reunión entre los asesores técnicos de las fracciones de la Asamblea Legislativa; un delegado del gobierno electo; el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez; y más tarde se unirían los jefes de fracción de los partidos en el congreso.

Gutman aseveró que el país pasa todavía un momento crítico, aunque también es un momento de inflexión para tratar de cambiar los problemas de marginación y pobreza con la "energía social" que conlleva la cultura de la integración. Agregó que no solo se trata de salud, educación o trabajo, sino también de interactuar todos los sectores, "retroalimentarse" de las condiciones que tienen los otros.

"Hay que pasar de la ayuda al desarrollo. La ayuda es buena en caso de emergencia, el desarrollo en cambio permite el crecimiento en todas las formas", aseguró el presidente de Forever.

Gutman insistió en que la ley solo funcionará si los salvadoreños deciden comprometerse, que no depende de la fundación, de los diputados y del nuevo presidente, sino que del "pueblo salvadoreño y para todos los salvadoreños. No hay nadie que pueda llevar el peso de otro, tienen que estar todos integrados".

La cultura de la integración tiene 10 conceptos fundamentales que llevan hasta la universidad y que van desde un promedio de 7 en el bachillerato, el refuerzo escolar, el idioma inglés, trabajo comunitario, pasantías en diferentes empresas y el compromiso de los padres, entre otras.

"Se debe construir distinto, se debe tener una construcción a partir de unos y otros", dijo.