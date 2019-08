Formación docente necesita practicar más la lectoescritura

La Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe (RedLEI) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentaron ayer los resultados de la investigación "Formación inicial docente para la enseñanza de la lectoescritura inicial".

Uno de los puntos de interés es conocer cómo las universidades en Centroamérica están formando a los docentes que van a llegar al aula a enseñar a leer y a escribir a la niñez. "Hemos identificado fortalezas importantes en las universidades, pero de forma general hemos identificado que carecemos de una definición y un enfoque teórico de qué es la lectura y la escritura. Como centroamericanos parece que no tenemos claro qué es. Tendemos a verlo como un proceso sencillo, que cualquiera puede enseñar, pero es sumamente complejo", dijo Paola Andrade, coordinadora regional de investigación RedLEI.

Uno de los hallazgos es que los estudiantes de educación no tienen suficientes espacios para poner en práctica lo que aprenden en la universidad. "Una de las principales cosas que hemos descubierto es que falta tiempo para que los docentes en formación practiquen lo que están aprendiendo. Es decir, es muy diferente estar en un aula y solo aprender contenido teórico y no aplicar eso, no hacer relación con lo que puede llegar a suceder en el aula", dijo Carolina Bodewig, investigadora de la Red.

Enfatizan que si hay deficiencias en los programas de formación docente, también habrá deficiencias en la aplicación en las aulas. Consideran que se debe hacer más investigación y tomar en cuenta el contexto familiar y comunitario de los estudiantes. "Porque no podemos seguir únicamente trayendo información y asumiendo que lo que funciona en otros países va a funcionar acá. Porque la realidad y el contexto es completamente diferente", afirmó Andrade.

Esta situación conlleva a que solo se aprende a decodificar y no llegar a un nivel más profundo de la lectura. "Creo que no estamos aprendiendo a leer y escribir en profundidad, estamos quedándonos a nivel bien superficial, que definitivamente es el primer paso para aprender a leer y escribir", añadió Bodewig.

La investigación se hizo en la Universidad del Valle de Guatemala, la UCA de El Salvador, la UCA de Nicaragua, la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, de Honduras.

En El Salvador el currículo de formación docente es elaborada por el Ministerio de Educación. "Pero lo que tratamos nosotros de hacer es garantizar que el período que los futuros docentes en su formación dedican a las prácticas sean prácticas bien organizadas", dijo Andreu Oliva, rector de la UCA.