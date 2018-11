Fórmula Calleja-Lazo presenta su propuesta de seguridad en San Vicente

Los candidatos de la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, presentaron ayer su propuesta de seguridad a residentes del municipio de San Sebastián, en el Departamento de San Vicente, y el cual implementarán en caso de llegar a ganar el Ejecutivo en las elecciones del próximo 3 de febrero de 2019.

Reiteraron que el plan priorizará la prevención y transformarán el concepto de represión por persecución del delito. Además, dijeron que la apuesta es combatir las raíces de la violencia invirtiendo de manera focalizada en el área social.

También indicaron que incluirán en sus planes el deporte para fomentar el desarrollo integral, individual y comunitario de la población. "Debemos de valorar y darle la importancia que merece a que todos los salvadoreños tengamos acceso a un lugar donde podamos hacer ejercicio o pasar un momento de sano esparcimiento como una cancha", expresó el candidato presidencial.

"Los vecinos se reúnen para compartir un momento ameno con familiares y amigos. Estas actividades no solo son espacios de recreación y de sano esparcimiento, sino también se vuelven una forma de prevenir que niños y jóvenes dediquen su tiempo libre a hechos delictivos. De igual forma, la sana convivencia y recreación propicia el desarrollo de valores como el liderazgo, el trabajo en equipo, la perseverancia", agregó.

Los candidatos indicaron que al no contar con espacios de recreación y formación en valores, los jóvenes se vuelven más vulnerables a las estructuras delictivas. Por ello, dijeron que es importante incluirlos en actividades de aprendizaje integral.

"Es de vital importancia que nuestros niños y jóvenes tengan espacios de esparcimiento en sus comunidades y en sus centros de estudio. No es posible que en las comunidades las canchas estén en deterioro y que con suerte haya algún espacio para jugar fútbol, dejando de lado las otras disciplinas. No es posible que en los centros escolares no haya un espacio en el que los estudiantes puedan desarrollar habilidades deportivas y practicar valores. La formación en deporte contribuye a una formación integral del ser humano", sostuvo Lazo.