Fórmula Will Salgado y Juan Carlos Mendoza retiran demanda contra Bukele en la Fiscalía

Wilfredo Salgado y Juan Carlos Mendoza retiraron las demandas de fraude electoral que interpusieron contra Nayib Bukele.

Ambos consideraban que Bukele cometió fraude al renunciar a Cambio Democrático e inscribirse de forma rápida en GANA en un proceso muy cuestionado por Salgado quien dijo que hasta un vigilante había puesto en la sede del partido naranja para confirmar si hubo o no inscripción del exalcalde de San Salvador.

Diputado y exaspirante a la vicepresidencia presidencial por GANA @jcmendozagana1 llega a la sede la FGR, en la colonia Escalón, para responder sobre un aviso que interpuso por irregularidades en la inscripción de Nayib Bukele. pic.twitter.com/XoHGeozWw4 — LPGPolitica (@LPGPolitica) 31 de julio de 2018

El viernes Salgado retiró su precandidatura presidencial sin dar mayores explicaciones y dejó libre el camino a Bukele.

A continuación , retiró la demanda en la Fiscalía. Su compañero Mendoza lo hizo hoy.

Mendoza dijo que no se sentía ofendido por Bukele y que acompañó la denuncia por solidaridad con Salgado, sin embargo, no hay pruebas.

Diputado y exprecandidato a la vicepresidencia por GANA @jcmendozagana1 retiró el aviso que interpuso por irregularidades en la inscripción de Bukele. Mendoza asegura que no se siente ofendido y acompañó a @WILLSALGADO por solidaridad pues no tenía pruebas. pic.twitter.com/DnqdE28nPq — LPGPolitica (@LPGPolitica) 31 de julio de 2018

"Si yo hubiera visto que él se hubiera inscrito yo no me hubiera inscrito por no tenía sentido. La figura presidencial es Nayib Bukele", dijo Mendoza.

La fiscal electoral, por su parte, no ofreció declaraciones a los medios pero se supone que el caso será archivado al no haber confirmado la denuncia contra Bukele.