Foro con candidatos a diputados de Santa Ana

Los candidatos a diputados por el departamento de Santa Ana de los distintos partidos políticos en contienda para las próximas elecciones participaron, el martes pasado, en un foro organizados por los estudiantes de la cátedra de Comunicación Política de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA).

Al foro acudieron los candidatos Juan Carlos Mendoza, de GANA; Francisco Merino, del PCN; Margarita López, del FMLN; Óscar Godoy, de ARENA; Jorge Mazariego, del PDC; y Ernesto Melara, del CD.

Los tres primeros son diputados de la actual legislatura y buscan la reelección para un nuevo periodo. Mientras que para los otros es su primera participación en buscar escaño legislativo.

David Núñez, quien es el catedrático encargado de la materia, expresó que con esta clase de actividades se pretende dar a conocer a la comunidad educativa los distintos candidatos y sus propuestas de llegar a ser electos como diputados.

“Lo que se busca es abrir espacios de opinión y de expresión para la población, que puedan conocer las propuestas y conocer lo que los candidatos están ofreciendo. La gente a veces no decide o no vota conscientemente porque no sabe las propuestas de todos los que van”, sostuvo.

Los aspirantes a diputados compartieron propuestas en tres temas surgidos de los estudiantes que cursan la materia: el principal problema del país y sus propuestas; la mala percepción de los políticos que tiene la población; y la polarización de los partidos.

Al final del foro, los estudiantes preguntaron a los candidatos y surgieron cuestionamientos sobre la permanencia en el cargo durante varios periodos o la falta de legislación en salud.