Fosa de Nuevo Cuscatlán sería la más grande del país

El municipio de Nuevo Cuscatlán sigue en la mira por el hallazgo reciente de un cementerio clandestino en el que fue descubierto el cuerpo la futbolista Jimena Ramírez. Pero un experto en seguridad pública y pandillas asegura que las autoridades podrían estar ante uno de las fosas más grandes del país, incluso superior a las de Lourdes Colón y Chalchuapa.

Esta versión se confirma con lo que dicen los habitantes y vecinos de la Hacienda Suiza en Nuevo Cuscatlán, donde hasta ayer la Policía, Fiscalía y Medicina Legal seguían excavando y recuperando cuerpos que aún no son reconocidos.

Los lugareños dicen que el lugar ha sido ocupado por las pandillas durante muchos años y no descartan que incluso puedan haber más de cien cadáveres enterrados por toda la zona.

El experto en seguridad pública y pandillas consultado por LA PRENSA GRÁFICA, quien prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias de parte de las pandillas y el Gobierno, dijo que él mismo fue a la zona a verificar el cementerio y pudo constatar que el mismo no está a un kilómetro como dicen las autoridades, sino que está a unos 200 metros de la cancha comunal.

Otras fuentes que trabajan en la zona aseguraron a este medio que han encontrado tres cuerpos, con edades aproximadas a los 45, 25 y 15 años , además del cuerpo de Jimena Ramírez, que fue entregado ayer a sus familiares (ver nota aparte).

"Posiblemente sea el cementerio más grande de Nuevo Cuscatlán. Una fuente de la zona nos dice que por años ha sido cementerio y que no solo hay osamentas recientes sino que antiguas; y que a pesar que las autoridades ya tenían sospechas nunca investigaron", aseguró.

El investigador también sostuvo que hay órdenes dentro de fuerzas de seguridad para investigar tanto el caso como a los familiares que están brindado información sobre sus desaparecidos. Por ello temen hablar y que se publiquen sus historias en los medios de comunicación.

"Prácticamente las autoridades están realizando una segunda desaparición. La primera la hace la pandilla, pero la segunda desaparición la hace el gobierno al tratar de callar a la familia y ocultar los casos que existen", denunció.

LA PRENSA GRÁFICA constató que hay fuertes indicios que relacionan a la colonia Quezaltepec de Santa Tecla con Nuevo Cuscatlán en cuanto al fenómeno de los desaparecidos de ese sector, debido a que la fracción de la MS-13 llamada Tecla Locos Salvatruchos, ya no quiere enterrar a sus muertos en su territorio, sino que han elegido otro municipio para hacerlo.

Sobre este nuevo hallazgo, el cual se ha manejado con mucho hermetismo por el gobierno, la experta en seguridad pública Jeannette Aguilar dijo que debido a que la zona es de difícil acceso esta ha sido aprovechada por las pandillas. Agregó que le preocupa a las personas que se están designando para trabajar en la zona.

"Me preocupa el uso de reos en fase de confianza y personal sin formación en antropología forense en el trabajo de prospección y extracción de los restos. Además de contaminar la escena, personas sin la calificación adecuada pueden alterar evidencias o dañar los restos, algo que para la etapa de investigación es fundamental", aseguró.

NO SON EDUARDO Y KAREN

Ayer se cumplieron dos meses desde que Karen y Eduardo Guerrero Toledo desaparecieron de la colonia Quezaltepec. Su mamá Ivette Toledo se presentó ayer al Instituto de Medicina Legal (IML) para reconocer si dos cuerpos que fueron encontrados junto al de Jimena Ramírez, en la Hacienda Suiza, pertenecían a sus hijos. Pero no eran ellos.

Toledo dijo que no hay mayores avances en el caso, pero que ella sigue en la búsqueda por su cuenta.

Ivette denunció que además del sufrimiento que vive también es víctima de difamación por diferentes personas que le han dicho que los medios de comunicación le están pagando por su caso.

"A mí no me están pagando, simplemente estoy agradecida. Si no hubiera tenido el apoyo de los medios de comunicación no me hubieran hecho caso. En este proceso a mí no me interesan los fines políticos de nadie, yo necesitaba apoyo y los medios me la brindaron", aseguró.