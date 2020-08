Califican como un posible delito relativo a la intimidad, divulgación de pantalla de teléfono de diputado Rodolfo Parker

Código Penal y la ley especial contra los delitos informáticos penalizan la divulgación de información de carácter privada .

Como un posible delito relativo a la intimidad, estipulado en el Código Penal, fue calificada la divulgación de supuestas conversaciones entre el diputado pedecista Rodolfo Parker y su colega Arnoldo Marín durante el sesión de trabajo de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, en las que supuestamente habría tenido acceso a información sobre la auditoría que la Corte de Cuentas realiza al Ministerio de Agricultura y Ganadería en el marco de la pandemia por el covid-19.

La fotografía fue divulgada en redes sociales y compartida, entre otros, por el presidente de la república, Nayib Bukele, así como funcionarios de diversos ministerios y asesores.

El Código Penal, en su artículo 184, estipula: "El que con el fin de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, se apoderare de comunicación escrita, soporte informático o cualquier otro documento o efecto personal que no le esté dirigido o se apodere de datos reservados de carácter personal o familiar de otro, registrados en ficheros, soportes informáticos o de cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. Si difundiere o revelare a terceros (...) la sanción será de 100 a 200 días multa".

"Por muy confidencial y por muy delito que pudiera ser que se trasladara información al diputado sobre un proceso en ejecución, el tema es cómo se obtuvo esa información, es decir, cómo la obtuvo el que la divulgó, el que tomó la fotografía al celular del diputado porque eso podría considerarse una intromisión a la privacidad e intimidad de las personas que puede constituirse en un delito", mencionó el abogado Eduardo Escobar

Escobar también dijo que aunque la información que, se dice, fue transferida a Parker, puede ser calificada como reservada "primero hay que confirmar si efectivamente la información fue proporcionada por el magistrado (Roberto Anzora). No se puede señalar que es así si no se ha determinado y no se ha indagado".