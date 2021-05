Fotos | Artesano del bambú

Luis Alonso González, de 81 años, es un artesano experto en la elaboración de diferentes tipos de canastos de bambú.

Tiene más de 60 años de dedicarse a este oficio. "Yo era bien cipote cuando aprendí a elaborar canastos. Al principio, me cortaba los dedos con el filo del bambú. El primer canasto que hice fue a los 12 años de edad y fue de 40 libras", recuerda González, mientras elabora un canasto que servirá para transportar plátanos.

Recuerda que en la búsqueda de trabajo durante muchos años residió en el municipio de Santa Rosa de Guachipilín donde fue perfeccionando su técnica. "Me dijeron que si quería ir a Guachipilín que allá los canastos se vendían como pan caliente, ¡yo no le hago mala cara al trabajo y me fui sin conocer mucho del oficio! Ya estando allá, poco a poco fui aprendiendo otras cosas hasta que lo aprendí bien".

Don Luis dice que en su vivienda, la cual habita desde hace más de 40 años, se ha convertido en taller, donde elaboran diferentes tipos de canastos y cestas.

El arte de transformar el bambú es compartido con María Luisa Pérez de González, su esposa y por sus hijos en la lotificación El Rocío, del cantón El Conacaste, de Santa Ana.

Agilidad. La materia prima es el bambú, sus manos le dan la forma adecuada.

En familia. María de González, esposa de don Luis, también colabora en el taller.