Fotos | Las aves exóticas del mundo que viven en un criadero privado en la playa El Zapote, de Garita Palmera

Desde hace seis años, Hugo Guardado, comenzó con la crianza de aves exóticas, que no son silvestres capturadas de los bosques salvadoreños, sino que son gallos, gallinas, faisanes, pavos reales, gallinas guineas y gallos miniatura.

Los primeros que adquirió fueron una pareja de pavos reales, pero el varón murió hace algunos días, luego de ser picado por insectos. Hugo, tiene su granja o resguardo en la playa El Zapote, ubicada en Garita Palmera, Cara Sucia, Ahuachapán. A pocos metros del mar, de la bocana El Zapote, 80 ejemplares de aves, desde pequeños, jóvenes y adultos, permanecen en jaulas bajo la sombra de los árboles. Ahí son alimentados con una dieta estricta, son vitaminados y reciben sus vacunas cuando el veterinario así lo indica.

Es por ello, que según Hugo, en los seis años de tener la granja no ha tenido ninguna plaga, enfermedad o como también se le conoce, "peste", que en muchos casos puede acabar con toda una granja. "Casi nunca se me ha muerto un ejemplar, el pavo real fue picado por unas avispas y no resistió el veneno, las hembras sí resistieron, pero quedaron solas. Hoy tengo que adquirir un nuevo ejemplar para seguir con la crianza de ellos", comentó.

Lo que comenzó como una afición, ahora es hasta un negocio o intercambio con otras personas que tienen aves exóticas en El Salvador. "Hay gente de fincas o haciendas que no hacen pública las crianza; yo las subo a Facebook para que la gente pueda conocer estas aves que son bien dóciles y que pueden servir como compañía y hasta como terapia para personas que estén enfermas y deprimidas", agregó el joven.

Los precios de las aves en caso de que alguien las quiera adquirir son variados, pero debe saber que las aves necesitan un cuidado especial, veterinario, alimento adecuado, vacunas y vitaminas. Algunas de las aves comen maíz, maicillo, pero Hugo también les da avena, algunas frutas y les da comején, un insecto que según él les proporciona varias vitaminas y hasta cierta inmunidad a enfermedades. Para ello, el joven ahuachapaneco tiene un criadero de comején, al que él llama talchinol, el cual está en el mismo terreno donde están las aves.

El también padre de familia dedica gran parte del día al cuidado, aseo de las aves, del lugar donde permanecen, a alimentarlas, y también se mantiene alerta cuando las aves ponen sus huevos, los cuales son retirados para ponerlos en incubadoras y se logren así nuevas crías. También usa la técnica de las gallinas que solo calientan los huevos, una especie de nodrizas, ya que según él, algunas razas no llegan a calentar los huevos, no se encluecan.

"Las gallinas polacas, por ejemplo, no se encluecan, así es que los huevos de ellas van a la incubadora o se les ponen a gallinas normales, de las criollas, que los calientan para que nazcan", apuntó. Una jaula tiene a los más pequeños, en otra área están los jóvenes, y los adultos están en otras áreas cerradas, para que no se escapen o incluso salgan de la propiedad y puedan ser dañadas por algún animal.

Respecto a los precios de las aves, una gallina sebright dorada, plateada o anaranjada adulta vale $200 dólares, una gallina o gallo brahma puede andar por $500 dólares o más, un pavo real o faisán, de igual forma. Cada ejemplar tiene su valor ya que no son aves comunes, sino que son consideradas mascotas que en otros países valen miles.

La gallina o gallo sebright, que es de Inglaterra, el gallo o gallina brahma provienen de Europa y también son criados en Estados Unidos y en Asia. Hugo tiene faisanes, de China, gallos de Egipto, y gallos fenix, de Japón, gallos y gallinas polacas y de esta misma especie, pero provenientes de Sumatra, Indonesia, entre otros. También hay un tipo de gallina parecida a la sebright que proviene de Padua, Italia. Una gallina de este tipo, adulta, bien cuidada tiene un valor de $325 dólares o más. Un frasco de vitaminas cuesta hasta $35 dólares y a veces es una dosis única a dar a cada una de las aves.

Hugo está recabando información para tratar de traer al país avestruces, más pavos reales, faisanes de otros tipos y colores, y cualquier otra ave que pueda comprar para aumentar su colección y seguir intercambiando con amigos a los que ha conocido y que también crían aves exóticas en El Salvador.

Todas las aves han sido adquiridas en el país, pero la idea es traer nuevos ejemplares, si las autoridades de Medio Ambiente o del Ministerio de Agricultura y Ganadería lo avalan. De momento, las aves de corral que él posee no necesitan permisos de importación por parte del ministerio.