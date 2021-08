Fotos: Zacatecoluca amanece inundada de basura

El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Zacatecoluca (SITRAMZ) paralizó labores este viernes en las dependencias de mercados, desechos sólidos, barrenderos y CAMZ, como medida de protesta, ante la negativa del alcalde Orsy Moreno del partido Nuevas Ideas, por no pagarles el bono del empleado municipal.

Foto: La Prensa Gráfica/Alfredo Rodríguez

"El alcalde y su concejo se reunió ayer (jueves) y acordaron pagarnos la mitad del bono, que es de $333.33 y nos quieren pagar $160. Pero cómo es posible que nos quieran quitar ese derecho que ya viene presupuestado; no es posible y es injusto. Ellos decían que el dinero alcanza cuando nadie roba y ahora están desviando el bono del presupuesto" mencionó José Comayagua, primer secretario de conflictos del SITRAMZ.



Debido a este conflicto, las calles de la ciudad amanecieron inundadas de basura. Una de las arterias con más desechos es la calle Morazán, ubicada atrás de la catedral Nuestra Señora de los Pobres y del mercado de esta ciudad. En el lugar el mal olor es insoportable y algunos usuarios que realizan sus compras se quejan de la problemática.



"Le hacemos un llamado al señor alcalde para que venga a arreglar este problema, no es justo que nosotros los ciudadanos estemos pagando las consecuencias de una mala administración, no es justo. Acá no se soporta el mal olor y los clientes se van, por favor resuelvan esto porque al final la gente es la que sufre" agregó Alicia Vásquez, vendedora de la zona.



Este viernes la recolección de desechos sólidos se verá afectada, mientras que los otros servicios del distrito 1 y 2 de la alcaldía no prestarán servicios por ser asueto, dedicado al Día del empleado municipal.

"Nunca nos había tocado celebrar un Día del empleado municipal de esta forma, siempre habíamos disfrutado conforme a los beneficios de ley y ahora no" sentenció otro sindicalista.