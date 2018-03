Fotos de suplentes no irían en papeleta de votación

Lee también

Ayer los diputados de la comisión de reformas electorales y constitucionales llegaron a la conclusión, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expuso su postura, que la manera más idónea para elegir a los diputados suplentes mediante votación directa es colocando el nombre de estos junto al nombre y foto del diputado propietario. A pesar de que no hubo dictamen al respecto, los legisladores descartaron totalmente la posibilidad de que se incluyera también la foto del suplente.“Hicimos nosotros un ejercicio de poner las fotos y los nombres en igualdad de condiciones y parecen ojos de hormiga”, aseguró la presidenta de la comisión y diputada del FMLN, Norma Guevara, cuando enseñó una muestra de cómo quedarían la papeleta si se incluyen fotos y nombres de ambos candidatos.Después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inhabilitó a los 84 congresistas suplentes de la legislación 2015-18 alegando que carecen de legitimación, pues no resultaron de una elección popular, la Asamblea Legislativa a través de la comisión de reformas electorales mantiene una serie de consultas sobre cómo debería ser la elección directa a partir de los comicios de 2018.Los magistrados del TSE llegaron ayer al seno de la comisión, a exponer su postura respecto al tema. El presidente del tribunal electoral, Julio Olivo, manifestó que como institución apoyan la moción de que la foto del suplente no vaya y que tampoco se haga una papeleta solo para los suplentes, pues esto sería como hacer una elección paralela.“Es que el titular es titular y el suplente, suplente. La naturaleza de las instituciones son distintas, si quiere ser titular postúlese como titular y venga desde las internas del partido político. El escenario de otra papeleta, de otro escrutinio y de otra elección nos complicaría sobremanera a nosotros como Tribunal Supremo Electoral, además de los costos”, dijo.Olivo aseguró que en la sentencia de la sala no se dice explícitamente que se debe incluir la fotografía, por lo tanto, con el nombre se estarían eligiendo de manera directa, como lo solicita la sala.Otro escenario que planteó Olivo, y por el cual se puede descartar el recurso de la fotografía, es que podría darse que el diputado suplente obtenga más votos que el propietario. “No podemos tener otra elección paralela, en donde los suplentes puedan obtener más votos que los titulares, que es un escenario probable y además no tenemos otros 84 escaños para asignarlos a un diputado suplente que se vaya a creer con más legitimación popular directa que un titular, eso nos metería en un problema que no va con nuestro sistema electoral”, sostuvo.El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, explicó que ya con los argumentos que el TSE les dio quedaban claros de que la forma adecuada de elegir a los suplentes es colocando únicamente el nombre de ellos.“Creemos que ellos (TSE) tienen decisión y así serán las elecciones de diputados, con la foto y el nombre del propietario y el nombre del suplente”, concluyó.