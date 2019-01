Francisco dice que la juventud debe pelear su espacio

El papa Francisco cerró la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) con un marcado mensaje a los jóvenes a que deben retomar su destino. Fue la tónica general del pontífice desde el 24 de enero, cuando tuvo su primer encuentro y les dijo a los peregrinos en la Jornada Mundial de la Juventud que no podían actuar "como loros y papagayos" que repiten todo y sin saber que dicen.

Ayer en la misa final que cerró el evento de Panamá, el pontífice hizo un llamado para que la juventud reclame su autonomía, que vivan el presente en un discurso similar a los que mantuvo durante sus apariciones en la JMJ.

Es la "ficción de la alegría", dijo Francisco al referirse al sueño cómodo y fabricado de muchos jóvenes en la actualidad. Dijo que muchos tienen un sueño "higiénicamente" preparado, con todo ya armado, lo que los deja sin iniciativa.

"Así los ‘tranquilizamos’ y adormecemos para que no hagan ruido, para que no se pregunten ni pregunten, para que no se cuestionen ni cuestionen; y en ese ‘mientras tanto’ sus sueños pierden vuelo, comienzan a dormirse y se vuelven ‘ensoñamientos’ rastreros, pequeños y tristes", indicó en pontífice.

El papa recapituló durante su estancia en Panamá la pelea contra la exclusión, el "bullying", el maltrato, con énfasis en la niñez, la juventud y las mujeres, de quienes dijo siguen en un mundo de maltrato y muchos de sus derechos no se concretan en la sociedad actual que todavía margina.

Es importante, expresó, que la juventud luche por el espacio que merece en la sociedad, no es "un espacio que no se regala ni ganamos en la lotería", dijo a casi un millón de peregrinos reunidos en el parque san Juan Pablo II, "sino un espacio por el que también ustedes deben pelear. Porque ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro sino el ahora de Dios".

Un discurso similar tuvo con los voluntarios al agradecerles que no hayan desfallecido ante las tantas dificultades que vieron en la JMJ y las que supieron sacar adelante. "Lo bueno es que estas debilidades no te detuvieron en tu entrega ni se volvieron lo central y más importante. Las experimentaste en el servicio, sí; intentando entender y servir a los otros voluntarios y peregrinos, sí; pero tuviste la valentía de que esto no te frenara, no te paralizara, seguiste adelante", les dijo el pontífice.

Antes, en el vía crucis del viernes, había pedido una juventud unidad que no excluyera ni categorizara, que tendiera puentes antes que diferencias.

La familia

Si bien la juventud fue su punta de lanza, la familia fue la base de esa nueva juventud que el papa reclama, en diferentes discursos abogó por la vida del no nacido, cuestionó el aborto y las leyes que lo avalan, puso a la mujer como centro de la familia y enfatizó el reconocimiento de las raíces de cuya parte son fundamental los abuelos. Durante el vía crucis del viernes también lanzó el reclamo por las mujeres que viven su propio vía crucis, "en las mujeres maltratadas, explotadas y abandonadas, despojadas y ninguneadas en su dignidad".

El sábado, en la vigilia, una familia dio testimonio sobre los problemas que afrontaron en un embarazo de alto riesgo y en el que se les notificó la llegada de un niño con síndrome de Down. Francisco enfatizó la pelea de Érika de Bucktron y su esposo, Rogelio; su hijo también llamado Rogelio; sus hijas Allyson, María e Inés; por la vida, por aceptar a su hijo con sus discapacidades y darle un trato igualitario.

En la misa final, ayer el enfoque recayó en los abuelos como esa parte vital de la identidad de una familia que Dios quiere: "Él los convoca y los llama en sus comunidades y ciudades a ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie y junto a ellos tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor los soñó".